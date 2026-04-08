Ovako je izgledao trening policajaca na motorima, prošli su niz izazovnih vježbi

U Gospiću se danas na poligonu HAK-a održava trening vožnja za policijske službenike Policijske uprave ličko-senjske koja je usmjerena na podizanje razine sigurnosti u prometu uoči početka intenzivnije prometne sezone.

Kako su izvijestili iz nadležne policijske uprave, riječ je o redovitoj edukaciji kojom se dodatno unapređuju vozačke sposobnosti policijskih službenika koji upravljaju službenim motociklima, ali i veća učinkovitost u svakodnevnom nadzoru i kontroli prometa.

- Na treningu sigurne vožnje, uz policijske službenike sudjeluju i članovi Moto kluba Crazy Wolfs s ciljem jačanja suradnje, unaprjeđenja prometne sigurnosti te razmjene iskustva.

Tijekom treninga policijski službenici prolaze niz praktičnih vježbi uključujući upravljanje motociklom u otežanim uvjetima, izbjegavanje prepreka, kočenje u nuždi te sigurno reagiranje u situacijama visokog rizika. Poseban naglasak stavljen je na preciznost, brzinu reakcije i donošenje odluke u stresnim okolnostima.

Ovakve aktivnosti imaju ključnu ulogu u jačanju sigurnosti na cestama i unaprjeđenje vještina vožnje koje doprinose i sigurnijem obavljanju intervencija te zaštiti svih sudionika u prometu.

Kontinuirana edukacija policijskih službenika nužna je za kvalitetnu kontrolu prometa, posebno u razdoblju kada se očekuje povećan broj vozila na cestama, a vozače pri tome podsjećamo na važnost poštivanja prometnih propisa, prilagodbu brzine uvjetima na cesti te odgovornog ponašanja u prometu - izvijestili su iz PU ličko-senjske.