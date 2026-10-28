Ovako je Hajduk čestitao Torcidi 76. rođendan

Najpoznatija hrvatska navijačka skupina Torcida danas slavi 76. rođendan, a tim povodom oglasio se i HNK Hajduk Split. Bijeli su svojim najvjernijim navijačima uputili kratku, ali emotivnu čestitku koja podsjeća na neraskidivu povezanost kluba i njegovih navijača.

Torcida, osnovana 28. listopada 1950. godine, najstarija je organizirana navijačka skupina u Europi. Tijekom desetljeća postala je jedan od najprepoznatljivijih simbola Splita, Hajduka i dalmatinskog navijačkog identiteta.

Hajduk poslao posebnu poruku

Na službenoj Facebook stranici Hajduka objavljena je rođendanska čestitka Torcidi, uz prepoznatljiva crvena i plava srca.

„Sretan 76. rođendan najstarijoj navijačkoj skupini u Europi.

Za Hajduk, Split i Hrvatsku - Torcida uvijek tu je”, poručili su s Poljuda.

Više od sedam desetljeća uz Bijele

Od osnutka 1950. godine Torcida prati Hajduk na Poljudu i gostujućim terenima, a njezine pjesme, koreografije i navijačka atmosfera postale su neizostavan dio utakmica splitskog kluba.

Posebno mjesto u navijačkoj tradiciji zauzima upravo 28. listopada, datum koji generacije torcidaša obilježavaju kao rođendan svoje skupine.

Hajdukova ovogodišnja čestitka još je jednom istaknula povezanost kluba, grada i navijača, sažetu u poruci koja se godinama može čuti s tribina: „Za Hajduk, Split i Hrvatsku – Torcida uvijek tu je!”