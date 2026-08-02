Ovako izgleda Vela Luka nakon 25 tisuća ljudi: "Čistili su od 3 do 7 ujutro!"

Glazbena manifestacija „Trag u beskraju”, posvećena uspomeni na Olivera Dragojevića, i ove je godine u Velu Luku privukla oko 25 tisuća posjetitelja. Nakon završetka koncerta na rivi i u moru ostale su velike količine otpada, no zahvaljujući brzoj reakciji komunalnih i drugih službi mjesto je već ujutro ponovno bilo uredno.

O čišćenju nakon manifestacije oglasila se načelnica Općine Vela Luka Katarina Gugić, istaknuvši kako se u javnosti puno govorilo o otpadu koji je ostao iza posjetitelja, ali premalo o ljudima koji su u vrlo kratkom roku očistili mjesto.

"Vela Luka je već u 7 sati ujutro bila potpuno očišćena", poručila je.

Osim rive i okolnih javnih površina, organizirana je i akcija čišćenja podmorja. U njoj su sudjelovali članovi i prijatelji ronilačkog kluba KPA Vodomar iz Duge Rese, koji su iz veloluške vale izronili veće količine otpada zaostalog nakon koncertne večeri.

Iako nisu objavljeni službeni podaci o količini prikupljenog otpada, rezultat akcije bio je vidljiv već idućeg jutra. Zahvaljujući koordiniranom radu komunalnih službi i ronilaca, Vela Luka je u svega nekoliko sati vraćena u prvobitno stanje.