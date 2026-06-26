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Gužve po splitskim prometnicama nisu ništa novo.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Ljudi ogorčeni zbog prizora u splitskim kolonama: "Guram kolica s djetetom, a oni jure između nas"W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

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Sudeći po Google kartama, pojačana gustoća prometa najveća je na 'standarnim točkama', koje naši vozači već jako dobro poznaju. Najizraženije gužve stvaraju se na glavnim ulazno-izlaznim cestama prema centru grada, kao i na dionicama prema Solinu, Stobreču, Podstrani....

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Vozačima se, kao i inače, savjetuje strpljenje i korištenje alternativnih pravaca gdje je to moguće. Također, dodatni oprez i strpljenje...

Pratite stanje na cestama OVDJE. W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.