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Ovako izgleda promet prema i u Splitu: Prije polaska 'bacite oko' na stanje na Googleu

Prometna špica u Splitu
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Gužve po splitskim prometnicama nisu ništa novo.W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

Ljudi ogorčeni zbog prizora u splitskim kolonama: "Guram kolica s djetetom, a oni jure između nas"W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

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Sudeći po Google kartama, pojačana gustoća prometa najveća je na 'standarnim točkama', koje naši vozači već jako dobro poznaju. Najizraženije gužve stvaraju se na glavnim ulazno-izlaznim cestama prema centru grada, kao i na dionicama prema Solinu, Stobreču, Podstrani....

Kilometarske kolone prema Splitu: Promet gotovo potpuno stao iz smjera Podstrane

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Dvije prometne nesreće i velike gužve: Ogromna je kolona na izlazu iz Splita

 Vozačima se, kao i inače, savjetuje strpljenje i korištenje alternativnih pravaca gdje je to moguće. Također, dodatni oprez i strpljenje...

Pratite stanje na cestama OVDJE. W3TC dynamic mfunc tag refused: missing call:slug + hmac envelope.

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