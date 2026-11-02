Ovako izgleda kad policajci krenu u akciju: U Kuparima prošli zahtjevnu obuku, pogledajte prizore s terena

U Smještajno-obučnom centru granične policije Kupari uspješno je završen Tečaj granične policije koji je pohađalo 30 policijskih službenika iz pet policijskih uprava. Tijekom gotovo dva mjeseca polaznici su usvajali teorijska znanja i praktične vještine potrebne za nadzor i zaštitu državne granice.

U petak, 30. listopada 2026. godine, u Smještajno-obučnom centru granične policije Kupari završen je Tečaj granične policije, koji je započeo 11. rujna.

Obuku je prošlo ukupno 30 policijskih službenika iz istarske, splitsko-dalmatinske, šibensko-kninske, zadarske i dubrovačko-neretvanske policijske uprave.

Teorijska nastava i praktične vježbe na granici

Tečaj je vodila Ivana Herceg u ime Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik”, uz potporu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i koordinatorice provedbe Lidije Matičević, pomoćnice voditelja Službe za granicu.

U provedbi programa sudjelovali su stručni predavači Policijske akademije, Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, njezine Interventne jedinice policije te Carinske uprave.

Polaznici su prošli teorijsku i praktičnu nastavu, a završni praktični ispit održan je 29. listopada na graničnom prijelazu Karasovići. Teorijski dio završnog ispita proveden je u centru u Kuparima.

Naglasak na sigurnom i zakonitom postupanju

Program osposobljavanja bio je usmjeren na situacije s kojima se policijski službenici susreću tijekom graničnih kontrola i zaštite državne granice.

Posebna pozornost posvećena je zakonitom, učinkovitom i sigurnom postupanju, kao i primjeni stečenih znanja u svakodnevnim policijskim zadaćama.

Cilj obuke bio je dodatno osnažiti stručne kompetencije policijskih službenika te ih pripremiti za različite izazove rada na državnoj granici.

Stečena znanja prenosit će i kolegama

Nakon uspješno završenog tečaja, svih 30 polaznika stečene će vještine primjenjivati u svojim policijskim upravama, ali i prenositi iskustva kolegama.

Iz PU dubrovačko-neretvanske su svim polaznicima uputili čestitke na završetku obuke te im poželjeli uspjeh u daljnjem profesionalnom radu.