Ovako danas izgleda Žnjan

Nakon niza izrazito vrućih dana, Split je danas dočekao nešto ugodnije temperature. Iako je malo osvježilo, ljetna atmosfera nije nestala, a brojne gradske plaže i dalje su pune kupača.

Temperatura zraka danas iznosi ugodnih 27 stupnjeva Celzijevih, dok je temperatura mora 25 stupnjeva, što su idealni uvjeti za kupanje i boravak na otvorenom.

Žnjan pun kupača od jutarnjih sati

Jutros smo obišli Žnjan, jednu od najpopularnijih splitskih plaža, gdje su brojni građani i turisti osvježenje potražili u moru.

Unatoč blagom padu temperature zraka, na plaži nije nedostajalo kupača. Dok su se jedni sunčali i odmarali uz more, drugi su uživali u plivanju i različitim morskim aktivnostima.

Ugodnih 27 stupnjeva u zraku, more i dalje toplo

More, čija temperatura iznosi 25 stupnjeva, i dalje je dovoljno toplo za ugodno kupanje, dok je temperatura zraka od 27 stupnjeva donijela predah od velikih ljetnih vrućina.

Nešto svježije vrijeme očito nije poremetilo planove Splićana i njihovih gostiju. Žnjan je i danas bio ispunjen ručnicima, suncobranima i kupačima koji uživaju u još jednom pravom ljetnom danu.

Evo što smo jutros snimili na Žnjanu.