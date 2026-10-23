Ovaj vikend se pomiče sat, ali neće svi dulje spavati: Neki će raditi sat više, evo kako im se to mora platiti

Prelazak na zimsko računanje vremena mnogima će donijeti sat vremena duljeg sna, ali za radnike u bolnicama, proizvodnim pogonima, dežurnim službama i drugim djelatnostima koje rade noću situacija je drukčija. Neki će na poslu provesti sat vremena dulje nego inače, a postavlja se pitanje kako se taj dodatni rad evidentira i plaća.

U noći sa subote na nedjelju Hrvatska prelazi na zimsko računanje vremena. Kazaljke će se u 3 sata ujutro vratiti na 2 sata, što znači da će se jedan sat ponoviti.

Dok će većina građana imati priliku spavati sat vremena dulje, radnici koji tu noć provedu na radnom mjestu mogli bi odraditi sat više nego što je uobičajeno.

Primjerice, radnik čija smjena počinje u 22 sata, a završava u 6 sati ujutro, tijekom te noći provest će na poslu ukupno devet stvarnih sati, umjesto uobičajenih osam.

Mora li poslodavac evidentirati dodatni sat?

Prema propisima o evidenciji radnog vremena, poslodavac je dužan voditi točne podatke o stvarno odrađenim satima. To znači da dodatni sat nastao zbog pomicanja kazaljki ne smije jednostavno nestati iz evidencije.

Ako je radnik tijekom smjene stvarno odradio devet sati, ti sati moraju biti odgovarajuće evidentirani, uz uvažavanje eventualnih odmora i drugih okolnosti koje utječu na obračun radnog vremena.

Iako se na prvi pogled čini logičnim da dodatni sat mora biti plaćen kao prekovremeni, situacija nije tako jednostavna. Hrvatski Zakon o radu razlikuje redovni raspored radnog vremena, nejednaki raspored, preraspodjelu i prekovremeni rad. Zbog toga dodatni sat nastao pomicanjem kazaljki ne mora u svakom slučaju automatski predstavljati prekovremeni rad.

Hoće li se obračunati kao prekovremeni ovisi o konkretnom rasporedu radnika, ukupnom radnom vremenu i pravilima koja se primjenjuju kod njegova poslodavca.

Koliko mora biti plaćen noćni rad?

Zakon o radu propisuje pravo na povećanu plaću za noćni rad, kao i za prekovremeni rad. Međutim, visina tih dodataka nije jednaka kod svih poslodavaca. Ona se određuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, uz primjenu zakonskih pravila o primjerenom povećanju ako visina nije utvrđena.

Važno je naglasiti da Zakon o radu ne propisuje opće pravilo prema kojem svaki prekovremeni sat mora biti plaćen najmanje 50 posto više.

Ako dodatni sat ispunjava uvjete za prekovremeni rad, radnik ostvaruje odgovarajuća prava na povećanu plaću za prekovremeni rad, uz prava koja proizlaze iz noćnog rada.

Budući da se promjena sata događa u nedjelju, pri obračunu je potrebno voditi računa i o pravilima za rad nedjeljom, za koji zakon propisuje povećanje plaće od najmanje 50 posto.

Kod poslodavaca koji primjenjuju zakonitu preraspodjelu ili nejednaki raspored radnog vremena, obračun dodatnog sata može ovisiti o ukupnom rasporedu rada tijekom određenog razdoblja.

To ipak ne znači da poslodavac može zanemariti stvarno odrađene sate.

Ne postoji ni opće pravilo prema kojem se dodatni sat odrađen u listopadu automatski nadoknađuje kraćom smjenom prilikom proljetnog pomicanja sata.

Provjerite evidenciju i obračun plaće

Radnicima koji će raditi tijekom prelaska na zimsko računanje vremena preporučuje se da provjere jesu li svi stvarno odrađeni sati pravilno evidentirani.

Posebnu pozornost treba obratiti na obračun dodataka za noćni rad, rad nedjeljom i eventualni prekovremeni rad.

Ako radnik uoči nepravilnosti, može zatražiti pojašnjenje od poslodavca, provjeriti odredbe svojeg ugovora i kolektivnog ugovora te se, prema potrebi, obratiti nadležnoj inspekciji rada.