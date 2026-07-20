Ovaj trik uklanja plijesan u kupaonici dok spavate

Gotovo svatko barem se jednom susreo s problemom plijesni u svom domu. Iako ne postoji uvijek jednostavno rješenje, postoje metode koje mogu pomoći. Jedna Britanka u Facebook grupi "Cleaning Tips & Tricks" otkrila je kako se uspjela riješiti plijesni bez puno muke.

Najprije je od članova grupe zatražila savjet, a nakon brojnih preporuka odlučila je isprobati metodu za koju su joj bila potrebna samo dva sastojka.

Na dijelove koje je zahvatila plijesan, uz rubove tuš-kabine, preko noći je stavila vatu natopljenu izbjeljivačem. Kada je sljedećeg jutra uklonila vatu, površina je bila potpuno čista, bijela i bez tragova plijesni. Rezultat ju je toliko iznenadio da ga je odlučila podijeliti s ostalim članovima grupe.Kao dokaz objavila je i fotografiju, a brojni korisnici oduševili su se ovom metodom. "Ovo je sjajno. Pokušavala sam koristiti izbjeljivač više puta, ali nikada nisam stavila vatu natopljenu njime", napisala je jedna korisnica. Druga je dodala: "I meni je izbjeljivač pomogao, samo ga treba ostaviti da djeluje preko noći", prenosi Nova.rs s Večernjeg lista.