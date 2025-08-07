Ovaj trik se rijetko viđa. Pogledajte što su radili konobari iz Dalmacije samo da bi se malo odmorili od posla: "Daj, umiremo..."

Vrhunac je turističke sezone, a hrvatski ugostitelji imaju pune ruke posla. Iako Hrvati na društvenim mrežama pišu da je turista ove godine manje nego obično, službeni podaci pokazuju da je i ova sezona izrazito uspješna.

Golemom broju turista, piše zagreb.info, svjedočili su u Zadru, gdje je na rivi "čovjek na čovjeku". Za oblačnog dana grad je bio prepun, a turisti su se kasno popodne poput goluba na žici načičkali na Pozdravu suncu. Kalelargom prolazi rijeka ljudi, a restorani na Poluotoku su puni.

Gužve su i u restoranima, od kojih mnogi imaju manjak osoblja. Možda je za to razlog škrtost poslodavaca, a možda ugostitelji radnike koji sele u Njemačku nisu stigli zamijeniti stranim radnicima.

Taj manjak osoblja bio je najvidljiviji u jednom restoranu s velikom terasom i unutarnjim prostorom u kojem su radila samo dva konobara. Naime vidjelo se, prema pisanju zagreb.info da su pretrpani poslom, a prvi dojam bio je da ni nisu posebno "uhodani". Gosti su čekali jako dugo, a neki su i odlazili zbog dugog čekanja prije nego su uopće naručili.

"Daj umiremo, vadi još rezervacija"

Kad se grupa gostiju digla, vidjeli su da je konobar na stol postavio rezervaciju, iako je riječ o restoranu brze hrane za koji su rezervacije u najmanju ruku čudne. Kako je vrijeme protjecalo rezervacije su se pojavile na još stolova, a uskoro su doslovno čuli konobara kako se obraća kolegici: "Daj umiremo, vadi još rezervacija".

Izgleda da su si "malo olakšali" tako da su "isključili" neke od stolova. Gosti su i dalje pristizali i bilo im je čudno što je toliko stolova rezervirano, a konobari su ih doslovno tjerali iz restorana. Za strane turiste objašnjenje je bilo da stolovi čekaju ljude koji su ih rezervirali, no prema domaćim gostima konobari bili iskreniji. Jednom starijem gostu konobar je doslovno rekao "Ne možemo više, samo nas je dvoje".

Moguće je da im je netko iznenadno dao otkaz ili da se nije pojavio na poslu ili poslodavac ne želi zaposliti više osoblja u jutarnjoj smjeni. U svakom slučaju, izgleda da je "lažna rezervacija" jedan u repertoaru ugostiteljskih trikova, a ovo sigurno nije ni prvi ni zadnji restoran koji ga je upotrijebio.