Ovaj trik s bocom vode Nijemci koriste kada žele rashladiti stan bez paljenja klime

Za ovu metodu nije potrebno ništa što već nemate kod kuće: plastična boca od 1,5 litre, voda iz slavine i zamrzivač. Postupak je vrlo jednostavan – bocu napunite vodom, ali ostavite oko 20 posto praznog prostora kako ne bi pukla tijekom zamrzavanja. Stavite je u zamrzivač preko noći, a sljedećeg dana zaleđenu bocu postavite na višu policu, ormar ili drugi povišeni dio prostorije, prenosi N1.

Obavezno ispod stavite posudu koja će skupljati kondenziranu vodu. Kako se led topi, oslobađa se hladan zrak koji prirodno pada prema dnu prostorije, stvarajući osvježavajući učinak – osobito u manjim prostorijama.

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Znanstveno objašnjenje učinka

Ovaj trik temelji se na fizikalnom principu poznatom kao latentna toplina taljenja – led tijekom topljenja apsorbira toplinu iz okoline kako bi iz krutog prešao u tekuće stanje. Na taj se način okolina hladi, a hladniji zrak, koji je gušći od toploga, spušta se prema podu i stvara ugodniju atmosferu.

Termografska ispitivanja pokazala su da jedna zaleđena boca može sniziti temperaturu neposredne okoline za jedan do tri Celzijeva stupnja, ovisno o veličini prostorije i početnoj temperaturi. Učinak traje od tri do pet sati, ovisno o uvjetima u prostoriji i veličini boce.

Ovaj trik navodno je osobito popularan u Njemačkoj, gdje je poznat pod nazivom Flaschenkühlung (hlađenje bocom).

Dodatni savjeti za rashlađivanje doma tijekom ljeta

Kako biste povećali učinkovitost hlađenja, stručnjaci savjetuju kombiniranje ovog trika s drugim jednostavnim metodama:

Pametno upravljanje prozorima i roletama

Tijekom najtoplijeg dijela dana (između 12 i 18 sati) prozore držite zatvorenima. Otvarajte ih tek navečer ili rano ujutro kada je vani svježije. Spuštanje roleta ili navlačenje zavjesa na osunčanoj strani stana može sniziti temperaturu i do 5 °C.

Vlažni ručnici u prostoru

Objesite blago vlažne (ne natopljene) ručnike u sredinu prostorije. Isparavanje vode oduzima toplinu iz zraka i stvara prirodan učinak hlađenja, slično kao kod isparivačkih klima-uređaja. Najbolje djeluje ako u prostoriji postoji barem minimalna cirkulacija zraka.

Biljke kao prirodni izolatori

Strateški postavljene biljke na prozorima i balkonima pružaju sjenu, hlade zrak isparavanjem i djeluju kao prirodna barijera protiv vanjske topline.

Ove jednostavne i pristupačne metode mogu biti od velike pomoći tijekom vrućih ljetnih dana, osobito ako nemate mogućnost korištenja klima-uređaja ili želite smanjiti potrošnju električne energije.