Ovaj trik mesara otkriva je li piletina doista svježa: Provjerite ovo prije kupnje

Stručnjaci zato savjetuju da pri kupnji obratite pozornost na nekoliko znakova svježine, a jedan jednostavan trik koji koriste iskusni mesari može u samo nekoliko sekundi otkriti u kakvom je stanju meso.

Test prstom otkriva svježinu

Osim izgleda i mirisa, svježinu pilećeg mesa lako možete provjeriti laganim pritiskom prsta na njegovu površinu, prenosi N1.

Ako se udubljenje brzo vrati u prvobitni oblik, meso je čvrsto i elastično, što je dobar pokazatelj svježine. Međutim, ako trag prsta ostane vidljiv dulje vrijeme, meso je izgubilo dio svoje prirodne čvrstoće i elastičnosti, što može upućivati na slabiju kvalitetu ili manju svježinu. Upravo se ovom metodom pri procjeni mesa služe brojni iskusni mesari.

Obratite pozornost na boju i miris

Svježa piletina trebala bi imati ujednačenu svijetloružičastu boju i blag, gotovo neprimjetan miris.

Ako primijetite da je meso sivkasto ili tamnije nego inače ili ima neugodan, kiselkast miris, riječ je o upozoravajućim znakovima da više nije dovoljno svježe. U tom slučaju bolje je odabrati drugi komad.

Provjerite kako se meso čuva

Prije kupnje uvijek pogledajte u kakvim se uvjetima meso prodaje. Piletina mora biti stalno pohranjena na odgovarajućoj temperaturi, pa izbjegavajte pakiranja koja su na dodir topla ili ostavljaju dojam da su dulje vrijeme stajala izvan rashladne vitrine. To može negativno utjecati na kvalitetu i sigurnost proizvoda.

Piletinu kupujte na kraju

Tijekom toplih dana preporučuje se da pileće meso u košaricu stavite tek pri završetku kupnje. Tako će što kraće biti izvan rashladnog uređaja i manje će se zagrijavati tijekom boravka u trgovini i prijevoza do kuće.

Nakon dolaska kući meso što prije spremite u hladnjak. Ako ga ne planirate pripremiti u roku od jednog ili dva dana, najbolje ga je zamrznuti kako bi dulje zadržalo kvalitetu i bilo sigurno za konzumaciju.