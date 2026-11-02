Ovaj tjedan obilježit će bura i prohladno vrijeme, no mnoge će zaboljeti glava od najave višednevne južine

Ušli smo u studeni, posljednji mjesec klimatološke jeseni. Kako je bi bilo najavljeno, nedjelja je donijela povremeno više oblaka, osobito na otvorenom moru i južnoj Dalmaciji. U Grudi je u nedjelju palo čak 30 litara oborine po kvadratnom metru, no to su bile jedine značajne količine u Dalmaciji.

Drugdje su oborine bile slabe ili su u cijelosti izostale. Puhala je umjerena bura, ponegdje s jakim udarima.

U najvišim dijelovima Dalmacije, mahom na Dinari i Kamešnici, bilo je i snijega. Kako smo već ranije javili, na Velikoj Duvjakuši temperatura je padala do -3°C uz osjet hladnoće od čak -10°C.

Novi tjedan donosi stabilno vrijeme uz buru i temperature zraka nešto niže od prosjeka za godinu. Ipak, u posljednjim satima nedjelje moguće je jače naoblačenje.

Ponedjeljak donosi pretežno sunčano vrijeme. Puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita olujna s mogućim orkanskim udarima. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 5 do 15°C. Najviše dnevne temperature od 15 do 20°C.

Utorak će biti pretežno ili djelomično sunčan i suh. Puhat će umjerena do jaka bura, slabit će krajem dana. Jutarnje temperature zraka u manjem padu, najviše dnevne većinom od 14 do 19°C.

Djelomično sunčano i suho bit će u srijedu. Ujutro i navečer slaba do umjerena bura, danju slab vjetar zapadnih smjerova. Jutro još malo hladnije pa se slab mraz očekuje u kotlinama Dalmatinske zagore. Najviše dnevne temperature većinom od 15 do 20°C.

Četvrtak, petak i subota donose pretežno sunčano vrijeme. Noću će puhati slaba bura, danju tiho ili slab jugozapadnjak do zapadnjak. Temperature zraka bez veće promjene u odnosu na srijedu.

Veći dio nedjelje bit će pretežno sunčano. Krajem dana mogu će porast naoblake. Ujutro tiho ili burin, navečer će zapuhati i ojačati jugo. Najviše dnevne temperature većinom od 15 do 20°C.

Jugo na kraju nedjelje moglo bi biti predznak promjene vremena uz jugo i porast temperatura zraka. Osim juga očekuje se i relativno česta kiša.