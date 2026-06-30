Ovaj tjedan donosi svega! Danas vrhunac vrućina, pa lokalno moguće nevrijeme. Onda stiže novi problem - bura

Val vrućina se nastavio tijekom ponedjeljka, a svoj vrhunac dosegao je na istoku Slavonije i Baranji. Tako je Osijek s čak 39,1°C jučer bio najtopliji grad u Hrvatskoj. Slijedi Gradište kraj Županje koje je s jučerašnjom temperaturom od 38,6°C postavilo apsolutno lipanjski rekord.

U Dalmaciji su najtopliji bili Knin s 38,1°C i Makarska s 38.0°C. Split (Marjan) je jučer mjerio 36,9°C u najtoplijem dijelu dana.

Iznimno velike vrućine nastavit će se i danas pa je DHMZ unutar sustava MeteoAlarm izdao crveno upozorenje na vrućinu za veći dio zemlje. U srijedu crveno upozorenje vrijedi za cijelu obalu.

Općenito nas čeka nešto nestabilnijih 48 sati pred nama, ali samo lokalno. Od danas će biti vjetrovitije nego zadnjih dana, a to posebno vrijedi za razdoblje od četvrtka do kraja tjedna kada će, nažalost, biti i jače bure. Ovo nažalost zbog toga što vjetar u srcu ljeta nikada nije dobra vijest.

Danas nas čeka sunčano prijepodne, a popodne će doći mjestimice do pojačanog razvoja naoblake. Zbog toga se mjestimice očekuju prolazni pljuskovi s grmljavinom, najviše šanse za njih je u zaleđu srednje i ajužne Dalmacije, ali su mogući i na moru. Noću burin, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak, no kasno popodne bit će umjerene bure koja prolazno može imati jake udare. Vjetar će navečer oslabiti. Minimalne jutarnje temperature zraka od 17 ponegdje u Dalmatinskoj zagori do 29°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 33°C na vanjskim otocima do 40°C ponegdje u dolini Neretve.

U srijedu ujutro pretežno sunčano. Popodne će mjestimice biti pojačanog razvoja naoblake, a većinom u zaobalju uz mjestimične pljuskove s grmljavinom. Kasno navečer lokalni neverini će zahvatiti sjeverni Jadran i krajnji sjever Dalmacije. Veći dio dana puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a kasno navečer podno Velebita jaka bura. Najviše dnevne temperature od 32°C na vanjskim otocima do 39°C ponegdje u dolini Neretve.

U prvom dijelu četvrtka promjenjivo, mjestimice uz pljuskove s grmljavinom, moguće je i izraženije nevrijeme. Oborine će biti vrlo lokalnog karaktera, tako ponegdje može pasati preko 20 litara oborina, a ponegdje ni kapi. Popodne stabilnije, još nešto pljuskova moguće je u južnoj Dalmaciji. Puhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura, na otvorenom moru i prema južnoj Dalmaciji tramontana. Bit će svježije, najviše dnevne temperature od 24°C na kninskom području do 33°C na jugu Dalmacije.

Prema aktualnim prognostičkim modelima, od petka do kraja tjedna bit će djelomično sunčano i suho uz umjerenu do jaku buru. Ponovno će biti toplije pa će temperature zraka usprkos buri prelaziti vrućih 30 stupnjeva.

Prognostički modeli se još nisu usuglasili oko scenarija s petka na subotu. Postoji manja mogućnost da nas zahvati još jedan prodor hladnije zraka, ali situacija će biti jasnija sljedeća 24 sata.