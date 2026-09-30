Ovaj taxi je postao atrakcija na ulicama. Pogledajte što se krije unutra

Među brojnim taksijima koji svakodnevno prolaze zagrebačkim ulicama jedan je postao gotovo nemoguće ne primijetiti. Potpuno ružičasti automobil s natpisom „Barbie“, jednako upečatljivim interijerom, lutkama i jednorozima privlači poglede gdje god se pojavi.

Iza neobičnog taksi-koncepta stoji Zagrepčanka Josipa Fučkar, koja je svoj automobil pretvorila u prepoznatljivi „Barbie Girl Taxi“.

Ružičasta boja dominira i vanjskim izgledom i unutrašnjošću vozila, a cijeli dojam upotpunjuju detalji inspirirani svijetom Barbie. Upravo zbog neobičnog izgleda automobil nerijetko privlači pažnju prolaznika koji ga fotografiraju kada ga ugledaju na gradskim ulicama.