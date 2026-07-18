Ovaj simptom mnogi zanemare, a može biti ozbiljan

Većina ljudi liječniku se javlja zbog bolova, umora ili probavnih tegoba. No, liječnici upozoravaju da postoji jedan simptom koji zahtijeva posebnu pozornost.

Ako gubite na težini iako niste mijenjali prehrambene navike niti povećali razinu tjelesne aktivnosti, to može biti ozbiljan znak upozorenja koji ne bi trebalo ignorirati. Iako je uzrok često bezazlen ili se može uspješno liječiti, nenamjerni gubitak tjelesne težine može upućivati i na ozbiljnije zdravstveno stanje. Upravo zato stručnjaci ističu da je rana dijagnoza od ključne važnosti.

Za razliku od većine simptoma koji su povezani s određenim organom ili tjelesnim sustavom, nenamjerni gubitak težine može biti prvi pokazatelj različitih bolesti. Prema klinikama Mayo i Cleveland, liječnici posebnu pozornost obraćaju kada osoba bez namjernog mršavljenja izgubi više od pet posto svoje tjelesne težine tijekom razdoblja od šest do 12 mjeseci, piše Klix.ba. Takav gubitak težine ne znači nužno da je riječ o ozbiljnoj bolesti, ali zahtijeva utvrđivanje uzroka.

Simptom bolesti

Nenamjerni gubitak tjelesne težine nije bolest, nego simptom. Među najčešćim mogućim uzrocima nalaze se:

dijabetes

bolesti štitnjače

bolesti probavnog sustava zbog kojih tijelo slabije apsorbira hranjive tvari

kronične infekcije

depresija i drugi mentalni poremećaji

pojedine vrste raka.

Zbog toga liječnici u slučaju ovakvog simptoma najčešće provode opsežniju dijagnostičku obradu, umjesto da traže uzrok u samo jednoj bolesti.