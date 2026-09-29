Ovaj sastojak će transformirati svaki mesni umak

Tjestenina s dobrim mesnim umakom jelo je s kojim se rijetko može pogriješiti. Bilo da se radi o klasičnom bolonjezu, raguu koji se dugo krčka ili bogatom umaku od svinjetine i gljiva, uvijek je odličan izbor. Upravo zato je recept iz nove kuharice Ifrah F. Ahmed, Soomaliya, toliko intrigantan. Njezin recept za Baasto iyo Suugo Hilib Shiishiid, odnosno tjesteninu s mesnim umakom, sadrži jedan neočekivan sastojak: krumpir, piše The Kitchn.

Kuharica Soomaliya istražuje somalsku kuhinju i sadrži recepte za mnoga jela koja su mi bila nova, ali i iznenađujuće poznata jela pripremljena s neočekivanim tehnikama. Tjestenina s mesnim umakom savršen je primjer. Recept je vrlo jednostavan, a najviše me osvojio dodatak oguljenog i nasjeckanog krumpira. Iako sam isprva mislila da će veliki komadi krumpira jelo učiniti preteškim ili da će tekstura biti suvišna, pokazalo se da je to zapravo sjajno poboljšanje. Moguće je da više nikada neću pripremati mesni umak bez krumpira, prenosi Index.

Zašto krumpir poboljšava mesni umak

Kombinacija dviju vrsta škroba u istom jelu nije nešto što često prakticiram. Prije nego što sam probala ovu tjesteninu, smatrala sam da je jedna vrsta dovoljna, no ispostavilo se da sam bila u krivu. Osnova ovog umaka su pasirane svježe rajčice kojima se dodaju voda i koncentrat rajčice, uz začinsko bilje. To znači da je umak na početku prilično rijedak. Krumpir se dodaje na samom početku i kuha se u umaku gotovo cijelo vrijeme. Zbog toga upija sve okuse i postaje toliko mekan da se gotovo raspada.

Komadići krumpira tako postaju male spužve koje u jednom mekom zalogaju prenose svu koncentriranu aromu umaka. Slično kao što komad krumpira u juhi upije okuse iz lonca, i ovdje je krumpir puno više od običnog dodatnog škroba.

Savjeti za pripremu

Nemojte se bojati dodati više tekućine. Uputa da se u umak od rajčice na početku doda voda u prvi me tren natjerala na stanku, ali ta je dodatna tekućina savršeno okruženje za kuhanje krumpira. Umak se lijepo zgusnuo i reducirao, čak i tijekom relativno kratkog kuhanja od 35 minuta. Ako vam je obična voda ipak prejednostavna opcija, pokušajte s nečim što ima više okusa, poput temeljca ili vina.

Ovu tehniku možete isprobati i sa svojim omiljenim receptom. Ne morate se strogo držati novog recepta; jednostavno dodajte oguljen i nasjeckan krumpir u mesni umak koji inače pripremate.