Ovaj potez splitskog župnika izazvao je brojne pohvale: "Ako ste došli neprikladno odjeveni..."

Rasprave o primjerenom odijevanju u crkvama tijekom ljeta nisu novost. Dok se u turističkim gradovima posjetitelje već godinama upozorava da u sakralne objekte ne ulaze u kupaćim kostimima, kratkim majicama ili drugoj oskudnoj odjeći, s dolaskom visokih temperatura slični izazovi sve su prisutniji i u lokalnim župama.

Promjene u navikama odijevanja vidljive su i tijekom misnih slavlja. Nekad je odlazak u crkvu podrazumijevao posebno odabranu odjeću za tu prigodu, dok se danas među vjernicima mogu vidjeti znatno ležernije kombinacije, od sportske odjeće do odjevnih predmeta koji se češće povezuju s plažom nego s bogoslužjem.

Za razliku od institucija koje neprimjereno odjevenim osobama mogu ograničiti ulazak, župnik iz Žrnovnice odlučio se za drukčiji pristup. Umjesto upozorenja i zabrana, ponudio je praktično rješenje koje bi trebalo pomoći vjernicima da se u crkvenom prostoru osjećaju ugodno, a istovremeno poštuju njegovu posebnost.

Don Mario Matković, župnik Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Žrnovnici, obavijestio je vjernike kako na ulazu u crkvu mogu posuditi maramu kojom će prekriti ramena ili drugi dio tijela ako procijene da njihova odjeća nije prikladna za boravak u crkvi.

"Za dostojanstveniji boravak u crkvi!

Ukoliko ste došli u crkvu neprikladno odjeveni, od danas kod ulaza u crkvu možete uzeti maramu i pregrnuti se za dostojanstveniji boravak u crkvi. Vodimo računa o tome kako ulazimo u hram Božji.

P. S. Ne zaboravite vratiti maramu na svoje mjesto! Marame će biti redovito održavane!", napisao je na Facebooku.

Ovakav potez izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi su ga ocijenili razumnim kompromisom koji ne stvara neugodne situacije niti ikoga javno proziva, a istovremeno podsjeća na važnost primjerenog odijevanja u vjerskim objektima. Prema komentarima, riječ je o jednostavnom rješenju koje uvažava i dostojanstvo crkvenog prostora i činjenicu da ljetne vrućine često utječu na izbor odjeće.