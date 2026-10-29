Ovaj petak možete besplatno doživjeti nešto posebno: Čeka vas i virtualni let iznad Biokova

Povodom obilježavanja Dana grada Makarske, Interpretacijski centar Veliki Kaštel u Kotišini u petak, 30. listopada, otvara svoja vrata svim posjetiteljima. Od 12 do 18 sati ulaz će biti potpuno besplatan, a zainteresirani će imati priliku istražiti bogatu povijest, kulturu i prirodne ljepote makarskog kraja.

Smješten u obnovljenoj povijesnoj utvrdi podno Biokova, Veliki Kaštel nudi spoj kulturne baštine i suvremene tehnologije. Na čak šest etaža nalazi se multimedijalni postav koji posjetitelje kroz interaktivne sadržaje vodi kroz prošlost Kotišine, lokalne običaje i posebnosti prirodnog okruženja.

Doživite Biokovo iz orlove perspektive

Jedna od najzanimljivijih atrakcija centra virtualni je „let orla“, koji uz pomoć VR tehnologije posjetiteljima omogućuje da krajolik upoznaju iz potpuno drukčijeg kuta.

Riječ je o doživljaju koji spaja prirodne ljepote Biokova s modernom tehnologijom, pružajući posjetiteljima priliku da na nesvakidašnji način istraže ovaj dio Dalmacije.

Besplatan obilazak tako je prilika za obitelji, ljubitelje povijesti i prirode, ali i sve one koji još nisu posjetili ovu obnovljenu utvrdu.

Iz Interpretacijskog centra napominju da se najavljeni program neće održati u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Besplatan ulaz omogućen je u petak, 30. listopada, od 12 do 18 sati.