Ovaj napitak moćniji je od kave: Trenutno aktivira tijelo i budi mozak, a potrebna su vam samo dva sastojka

Ako vam jutro ne može započeti bez šalice kave, možda biste mogli isprobati i jednu zanimljivu alternativu koja posljednjih mjeseci privlači sve više pozornosti. Riječ je o jednostavnom napitku od samo dva sastojka – sirovog kakaa i kajenskog papra – za koji zagovornici tvrde da pruža prirodan osjećaj budnosti i energije.

Za razliku od klasične kave, koja kod nekih ljudi može izazvati nagli porast, ali i pad energije, ova kombinacija navodno potiče postupnije razbuđivanje organizma.

Zašto se kombiniraju kakao i kajenski papar?

Glavni sastojak sirovog kakaa je teobromin – prirodni spoj iz iste skupine kao kofein, ali s blažim djelovanjem. Smatra se da može pridonijeti osjećaju budnosti bez izražene nervoze koju kod pojedinaca izaziva veća količina kofeina, piše Krstarica.com.

S druge strane, kajenski papar sadrži kapsaicin, tvar poznatu po tome što izaziva osjećaj topline i može potaknuti cirkulaciju. Upravo zbog tog učinka mnogi ga koriste kao dodatak prehrani ili toplim napitcima.

Iako neki korisnici navode da se nakon konzumacije osjećaju energičnije i koncentriranije, znanstveni dokazi ne potvrđuju da ovaj napitak djeluje brže ili učinkovitije od kave.

Kako pripremiti napitak?

Za pripremu su potrebna samo tri sastojka:

1 puna čajna žličica sirovog, nezaslađenog kakaa u prahu

prstohvat kajenskog papra

200 ml tople, ali ne kipuće vode

U šalicu stavite kakao i kajenski papar, prelijte toplom vodom te dobro promiješajte dok se kakao ne otopi. Napitak je najbolje popiti dok je još topao.

Što možete očekivati?

Zbog prisutnosti kapsaicina mnogi odmah nakon prvih gutljaja osjete laganu toplinu u grlu i želucu, dok teobromin iz kakaa može pridonijeti postupnom osjećaju budnosti.

Osim toga, kakao je prirodno bogat antioksidansima, a sadrži i minerale poput magnezija i željeza, zbog čega može biti vrijedan dodatak uravnoteženoj prehrani.

Ipak, učinak ovog napitka razlikuje se od osobe do osobe te ne postoji jamstvo da će zamijeniti jutarnju kavu ili pružiti trenutačan nalet energije. Osobe osjetljive na ljutu hranu ili koje imaju probavne tegobe trebale bi biti oprezne s količinom kajenskog papra, prenosi N1.