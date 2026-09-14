Ovaj muškarac je nestao u Splitu. Jeste li ga vidjeli?

U Splitu je nestao Vlado Sekulić, 64-godišnjak rođen u Trogiru, za kojim se traga od 11. rujna 2026. godine. Prema dostupnim podacima, Sekulić se toga dana udaljio s adrese u Splitu, nakon čega mu se gubi trag. Njegov nestanak vodi Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

Visok je 175 centimetara, ima plave oči

Vlado Sekulić rođen je 1962. godine u Trogiru, hrvatski je državljanin, a prebivalište mu je u Splitu. Visok je 175 centimetara, ima plave oči, a govori hrvatski jezik. Policija poziva sve građane koji imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u pronalasku Vlade Sekulića da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i putem e-mail adrese nestali@nestali.hr.

Svaka informacija koja bi mogla pomoći u utvrđivanju gdje se nestali muškarac nalazi može biti važna.