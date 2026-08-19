Ovaj mladić je ispisao povijest hrvatske gimnastike!

Ilija Kovtun ispisao je povijest hrvatske gimnastike! U svom prvom nastupu pod hrvatskom zastavom osvojio je zlatnu medalju u višeboju na Europskom prvenstvu u Zagrebu.

Jedan od najsvestranijih gimnastičara svijeta briljirao je pred publikom u zagrebačkoj Areni i Hrvatskoj donio prvu medalju u višeboju u povijesti.

Kovtun je sjajnim nastupima oduševio gledatelje te na kraju zasluženo stigao do najsjajnijeg odličja.

Bio je to nastup za pamćenje i povijesni uspjeh hrvatske gimnastike.