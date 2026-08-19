Ovaj mladić je ispisao povijest hrvatske gimnastike!

Ilija Kovtun ispisao je povijest hrvatske gimnastike! U svom prvom nastupu pod hrvatskom zastavom osvojio je zlatnu medalju u višeboju na Europskom prvenstvu u Zagrebu.
Jedan od najsvestranijih gimnastičara svijeta briljirao je pred publikom u zagrebačkoj Areni i Hrvatskoj donio prvu medalju u višeboju u povijesti.
Kovtun je sjajnim nastupima oduševio gledatelje te na kraju zasluženo stigao do najsjajnijeg odličja.
Bio je to nastup za pamćenje i povijesni uspjeh hrvatske gimnastike.
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