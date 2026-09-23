Ovaj ljubičasti cvijet izgleda bezazleno, ali za pse može biti smrtonosan: Evo kako ga prepoznati

Livade u jesen često prekrije ljubičasti cvijet nalik na šafran, no riječ je o jednoj od najotrovnijih biljaka, posebno za pse.

Riječ je jesenskom mrazovcu, biljki koju je najlakše razlikovati od šafrana po tome što, kako joj i ime kaže, cvate ujesen, dok šafran cvate na proljeće, piše Dnevnik.

Jesenski mrazovac može biti prekrasan dodatak vrtovima jer cvate u vrijeme kada mnoge biljke već pripremaju za svoju zimsku hibernaciju. Međutim, izgled vara i ako imate psa, ljepoti ovog cvijeta bolje bi se bilo diviti sa sigurne udaljenosti i s oprezom.

Ova biljka, latinski Colchicum autumnale, iznimno je opasna i visoko toksična za pse. Svi dijelovi, uključujući cvijet, listove, sjemenke i podzemnu lukovicu, sadrže kolhicin, izrazito jak otrov koji zaustavlja dijeljenje stanica i može uzrokovati zatajenje organa te smrt psa.

Životinje koje pasu, poput kopitara, instinktivno izbjegavaju ovu biljku, no psi nisu nužno toliko oprezni. Koliko je jesenski mrazovac opasan najbolje govori da mu je nadimak - trava za ubijanje pasa.

Glavni simptomi trovanja kod pasa pojavljuju se kroz nekoliko sati do nekoliko dana. Prvi simptomi su jako slinjenje, iritacija usne šupljine, krvavo povraćanje i teški, često krvavi proljev praćen jakim bolovima u trbuhu. Slijede opća slabost, letargija, otežano disanje, kolaps i šok, a zatim i teške komplikacije koje uključuju oštećenje i zatajenje jetre i bubrega, supresiju koštane srži te neurološke probleme poput napadaja i grčeva.

Ako primijetite simptome i posumnjate na trovanje, što prije odvedite svog ljubimca veterinaru!