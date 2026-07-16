Ovaj kuhinjski pribor nikada nemojte stavljati u perilicu posuđa

Iako perilica posuđa mnogima olakšava svakodnevicu i štedi vrijeme, nije baš sve sigurno ubaciti u nju. Neki predmeti mogu se oštetiti, izgubiti svojstva ili čak oštetiti samu perilicu, pa je važno znati što je bolje prati ručno da biste izbjegli nepotrebne probleme i troškove.

Stručnjaci iz tvrtke Which? su rekli da biste mogli polako uništavati svoje kuhinjske noževe stavljanjem u perilicu posuđa. Umjesto da im dopustite da udaraju o drugi pribor za jelo u perilici posuđa, trebali biste ih oprati ručno toplom vodom s deterdžentom. No, to nije dovoljno da se spriječi njihovo propadanje jer ih je nakon pranja potrebno odmah osušiti mekom krpom da bi se spriječilo hrđanje, piše Daily Express. "Visoka temperatura može iskriviti drške, dok pritisak vode udara oštricu o drugi pribor. To uzrokuje sitna oštećenja koja odmah otupljuju rub oštrice", objasnili su stručnjaci u videu koji su objavili na TikToku.

Nadovezujući se na to, iz brenda Villeroy & Boch su upozorili da pranje u perilici može uzrokovati da noževi otupe. "U najgorem slučaju, mogu čak i zahrđati i postati neupotrebljivi. To je zato što su pogođeni i ručke i oštrice. Ali što uzrokuje to? Jaki deterdženti i soli, u kombinaciji s visokim temperaturama u perilici posuđa, na kraju čine rub poroznim i tupim, te stoga podložnijim hrđi. Vlaga također uzrokuje bubrenje i krhkost drvenih drški. Voda i blaga tekućina za pranje posuđa stoga su bolji izbor za pranje određenih noževa", objasnili su.

Dok se neki korisnici društvenih mreža slažu s ovim savjetom, drugi tvrde da godinama peru svoje noževe u perilici posuđa bez problema. "Moji noževi su u perilici posuđa već 30 godina. Nema problema, ali su jeftiniji", napisao je jedan korisnik Reddita. "Ako je potrebna jedna minuta za čišćenje, ispiranje i sušenje noža ručno, zašto biste riskirali da ga oštetite u perilici posuđa?", upitao je drugi. "Nož za kruh i noževe za guljenje (jeftine) stalno stavljam u perilicu posuđa. Pravi noževi (i moja gulilica) nikad ne idu unutra", zaključio je treći, prenosi Večernji list.