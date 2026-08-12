OVAJ KOLOVOZ HAJDUK PAMTI ZAUVIJEK Bijeli su srušili Poljake, a Poljud je dočekao noć za povijest!

Kolovoz je već godinama ispunjen europskim utakmicama Hajduka, mnoge od njih završavale su i razočaravajuće za hajdučki nogometni puk. A nekad su ta prva europska kola bila samo formalnost, bijeli su redovito prezimljavali u Europi. Bilo je to neko drugo vrijeme velikih Hajdukovih momčadi pod vodstvom Tomislava Ivića, Biće Mladinića, Stanka Poklepovića i Pere Nadoveze. A mi ćemo danas o jednom kolovozu, susretu koji je bio svojevrsna prekretnica i mora biti zabilježen na ovoj crti hajdukologije.

Bili su glavne gradske face, a Split je živio za Hajduk

Dugo smo čekali tu utakmicu, a i družio sam se tada s Hajdukovcima gotovo svakodnevno. Bili su to u to vrime glavne gradske face, po "Rafi", "Misissipiju", "Nostradamusu", tada glavnim okupljalištima u Splitu. Lipo je bilo doći pa sjediti s Mikijem, Mokom, Harijem... "Bijeli" su bili prvaci Hrvatske 1993./94. Odlučio je onaj slobodnjak Zorana Vulića u Kranjčevićevoj i donio nam prvenstvo, onako kapetanski. Hoće Vule, veliki Hajdukvac, koji nam je osamdesetih kup donosio, kada se znao i prekrižiti nasred beogradske "Marakane", prkoseći.

Na Poljudu se slagala momčad od "suhog zlata"

Dakle, tada se igralo jedno pretkolo, u kvalifikacijama za Ligu prvaka sudjelovali su isključivo prvaci država, nije još bilo novih pravila UEFA-e. Hajduk je kao prvak Hrvatske izvukao Legiu iz Varšave. A na Poljudu su gradili jaku, pa i prejaku momčad. "Suhom zlatu" u bijelom dresu, najmlađem napadačkom dvojcu u Europi, Mornaru i Rapaiću, pridodani su Hajdukovi internacionalci. Već u proljeće te godine na okupljanjima reprezentacije, karizmatični kapetan Igor Štimac govorio je kako bi se najradije iz Španjolske vratio u svoj Hajduk. I vrhunskim potezom tadašnjih direktora Rožića, Buljana i Kaleba i predsjednika Vidoševića, u bijelom stroju su se uz Štimca našli: reprezentativni vratar Tonči Gabrić, odlični Stipe Andrijašević, fini fantazista Goran Vučević i, po ovom autoru, najbolji Hajdukov igrač s kraja osamdesetih i početka devedesetih Aljoša Asanović. Bili su tu već i Peršon, Pralija, Hibić, Butorović, došli su Mario Meštrovič i Damir Vuica. Momčad je vodio trofejni trener Ivan Katalinić uz savjetnika velikog, ma šta velikog, najvećeg Tomislava Ivića.

Išlo se u Varšavu, a onda je proradio Hajdukov napadački dvojac

Hajduk se pripremao u Makarskoj, naravno da sam svratio kako bih osjetio miris atmosfere oko europskog Hajduka. I išlo se u Varšavu. Bila je ta Legia jak protivnik, možda ne toliko atraktivan, ali moćna i posložena momčad koja je već igrala zapaženu ulogu u Europi. I onda je proradio naš napadački dvojac u 22. minuti.

Nazvali smo Mikija Rapaića: "Kako se ne bih sjećao tog gola. Mornar je u svom stilu odradio sve po boku i dodao mi, ostalo mi je da plasiram loptu u mrežu, za velikih 1:0, pred uzvrat u Splitu." A u toj uzvratnoj utakmici u Splitu bilo je 4:0 za bijele na prepunom Poljudu. Hajdučki narod konačno je dočekao velike europske utakmice u Splitu. Bijeli bi trebali proći Žalgiris nakon prevelikih 5:2 s gostovanja u Litvi, pa će odluku o ulasku u Konferencijsku ligu donijeti u susretima protiv boljeg iz utakmica švedskog Hammarbya i Rakowa iz poljske Czestochowe. Tako bi Hajduk utakmicu odluke opet mogao igrati protiv Poljaka. Czestochowa je prevažan grad za Poljake, poznato marijansko svetište. S tim gradom i svetištem nekoliko puta je bila povezana sudbina Poljske, za vrijeme Drugog svjetskog rata tamo su tajno hodočastili Poljaci da prikupe duhovnu snagu protiv nacista, to se događalo još puno više kada je Poljska došla pod utjecaj Sovjetskog Saveza. Narod Poljske, slično kao i mi Hrvati, tražio je pomoć svoje Nebeske Majke u svojim teškim vremenima. Dolazak pape Ivana Pavla II. u Czestochowu bio je prekretnica u borbi poljskog naroda za oslobođenje od nametnutog komunizma.

Ljeto 1994. ostalo je zapisano među najvećim Hajdukovim uspjesima

Ali vratimo se Hajduku i tom ljetu 1994.

Hajduk se vratio čarterom u Split i slavilo se u "Kakadua", onom nekadašnjem uz more "in mjestu" mladih Splićana. Tako su bijeli u vrijeme Domovinskog rata i borbe za Hrvatsku doveli u Split nakon dugo vremena europske utakmice i Ligu prvaka, što je ostalo zapisano među najvećim uspjesima splitskog kluba.