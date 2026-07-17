Ovaj grad u Dalmaciji prvi je ograničio noćnu prodaju alkohola

Gradsko vijeće Grada Makarske na sjednici je usvojilo Odluku o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u prodajnim objektima, čime Makarska postaje prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo ovakvu mjeru. Odlukom se na cijelom gradskom području prodaja alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima (pekarne, tobacco shopovi i sl.), ograničava u vremenu od 21 sat do 6 sati idućeg dana. Radno vrijeme prodajnih objekata ostaje nepromijenjeno, a ograničenje se ne odnosi na ugostiteljske objekte.

Tijekom ljetnih mjeseci Makarska se, osobito u staroj gradskoj jezgri i na području gradske plaže, suočava s masovnim okupljanjima na javnim površinama koja često prate buka, neprimjereno ponašanje, stvaranje većih količina otpada i devastacija povijesne jezgre. Grad ovom mjerom odgovara na problem izravno povezan s dostupnošću alkohola u kasnim noćim satima te preuzima odgovorniji odnos prema upravljanju javnim prostorom. Odluka je usmjerena na uspostavljanje ravnoteže između kvalitete života stanovnika, interesa gospodarstva, potreba posjetitelja te očuvanja kulturne baštine i identiteta grada, u skladu sa strateškim opredjeljenjem Makarske za razvoj koji je održiv i u službi građana.

Odluka je donesena u interesu zaštite javnog zdravlja, reda i mira, kao i kulturne baštine te okoliša, a pravni temelj za njeno donošenje predstavljaju izmjene Zakona o trgovini, kojima je jedinicama lokalne samouprave omogućeno da na svojem području urede ovo pitanje ako procijene da je takva mjera potrebna radi zaštite javnog interesa. Donošenju Odluke prethodilo je i tridesetodnevno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, tijekom kojega su građani, gospodarstvenici i ostali dionici mogli iznijeti svoje primjedbe i prijedloge, čime je osiguran otvoren i transparentan postupak njezina donošenja.

Iskustva mnogih europskih gradova pokazala su kako je ograničenje noćne prodaje alkohola učinkovita mjera za smanjenje nereda, buke, pritiska na javne službe, nasilnih incidenata i hospitalizacija povezanih s konzumacijom alkohola, osobito u turističkim središtima, a najbolje rezultate daje kada je dio šire politike javnog reda. Uz očuvanje reda i mira, mjera je usmjerena i na zaštitu javnog zdravlja jer smanjuje prekomjernu konzumaciju alkohola na javnim površinama te s njom povezane intoksikacije i pritisak na hitne i zdravstvene službe, a otežava i dostupnost alkohola maloljetnicima. Upravo tako Makarska i pristupa ovoj mjeri, kao dijelu sustavnog upravljanja javnim prostorom, a sličan potez najavili su i drugi hrvatski gradovi poput Splita i Zadra.

„Ovom odlukom Makarska preuzima odgovornost za kvalitetno upravljanje svojim prostorom i turizmom. Naglašavam da se mjera odnosi isključivo na prodaju alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima, a ne na ugostiteljske objekte. Cilj nam nije zabrana radi zabrane, nego očuvanje reda, mira i ugodnog ozračja u našem gradu, kako za naše sugrađane, tako i za goste. Želimo da Makarska ostane ugodno i održivo mjesto za život i boravak, i drago mi je što u tome postajemo predvodnik na razini Hrvatske,“ poručio je gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

Nadzor nad provedbom odluke provodit će inspektori Državnog inspektorata, kojem će Grad odluku dostaviti u zakonskom roku od 15 dana od njezina donošenja, javlja Grad Makarska.