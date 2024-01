Ovaj grad u Hrvatskoj je svojim stanovnicima osigurao besplatan parking: "Nema niti vremenske restrikcije"

Gužva na cesti u Županji. Ali kada se svi ovi automobili zaustave, moraju se nekamo i parkirati. Od srijede na svim javnim parkiralištima, Županjci to mogu potpuno besplatno.

"Ja mislim da je to dobra stvar. Ljudi dolaze autom, treba negdje parkirati, može se preko mobitela, ali uvijek imate u glavi da morate produžiti parking, nešt, dobijete kaznu, idi tamo plati...", kaže Robert Oršolić za Dnevnika Nove TV.

"Izvadio sam naljepnicu. Kao Županjac sam uzeo naljepnicu prije Božića i to je sve pet. Vjerojatno su izišli u susret nama kao Županjcima. Evo dođite u Vinkovce, tamo se plaća", rekao je Zvonko Josipović.

Vozači izvan Županje, i dalje će morati plaćati. Preko mobitela ili ubacivanjem kovanica.

"Kad god dođem u Županju, to je pljačka od parkiranja. Neviđena diskriminacija. Znači, mi smo građani drugoga reda koji dođemo. Pa mi dođemo tu njemu u trgovinu, on će dobit prihod neki od te prodaje jel. I sad, naplati to!?", smatra Andrija Juzbašić iz mjesta Bošnjaci.

Objašnjenje je vrlo jednostavno: oni plaćaju poreze u svojoj općini. Ovo je mjera koju grad poklanja svojim građanima.

"Na trajno vrijeme. Prvenstveno mislimo da ćemo moći to financirati sve buduće godine. Odlučili smo se na to jer smo primijetili da u gradu imamo problem sa parkiranjem na nekim zelenim površinama, na nelegalnim parkinzima, s druge strane htjeli smo građanima izići u susret da im skinemo jedan od nameta", objasnio je gradonačelnik Županje Damir Juzbašić.

Građane će osloboditi i plaćanja dimnjačarskih usluga, od čega je Grad godišnje prihodovao 60.000 eura. A od parkinga, koji su plaćali građani Županje, godišnje - 90.000 eura.

"40 euro centi stoji sat parkinga. Međutim za Županjce to je sada besplatno. Isto tako, nema niti vremenske restrikcije. Svoj automobil na parkiralištu, mogu ostaviti koliko god žele", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić.

Gradonačelnik kaže da zbog ovih mjera, Gradska blagajna neće otići u crveno.

"Grad će to namiriti na druge načine, ići ćemo u neko kadrovsko restrukturiranje. Ispada da je ovo populistička mjera, ali zaista nije bila namjera dizati velike medije, ali ako se to pokazalo kao dobra tema, drago nam je da ste u Županji danas", rekao je Juzbašić.

Novo poskupljnje goriva Županjci će barem malo manje osjetiti.