Ovaj europski grad raj je za gurmane: Ima čak 11 Michelinovih zvjezdica, a vrhunski se jede i za nekoliko eura

San Sebastian, grad na baskijskoj obali na sjeveru Španjolske, godinama važi za mjesto u kojem se jede najbolje u cijeloj Europi. Gurmani iz cijelog svijeta dolaze u njega samo zbog hrane, a mnogi ga nazivaju gastronomskom prijestolnicom kontinenta.

Taj ugled nije slučajan. Grad ima tek nešto manje od 200.000 stanovnika, a po broju vrhunskih restorana može se mjeriti s mnogo većim svjetskim metropolama. Uz to ima i razvijenu kulturu barova s malim zalogajima koji se jedu za šankom, i dugu kulinarsku tradiciju koja je dio svakodnevnog života, piše Klix.

To je nedavno pokazao i srbijanski food bloger Paquito, koji je San Sebastian u videu na mrežama opisao kao grad u kojem se najbolje jede u Europi.

"Ovo je San Sebastian, mjesto na sjeveru Španjolske u koje se konstantno slijeva cijeli svijet samo da bi dobro jeo", kaže na početku snimke.

Obilazak je počeo u Baru Antonio, zbog jedne od najčuvenijih tortilja u Španjolskoj. Potom je otišao u Ganbaru, gdje je, prema njegovim riječima, oduševljen bio i Anthony Bourdain. Tamo preporučuje crvene kozice i miks gljiva sa žumanjkom.

Burger od goveđeg odreska iz Bara Desy proglasio je najboljim u životu. Za desert je izabrao La Viñu, za koju kaže da je mjesto gdje je izmišljen čuveni baskijski kolač od sira - San Sebastian Cheesecake.

Na njegovoj listi našli su se i Casa Urola, s grahom s foie grasom i jakovljevim kapicama, pivnica La Mejillonera, u kojoj se ispijene školjke bacaju na pod ispod šanka te Casa Julian u obližnjoj Tolosi, za koju tvrdi da ima jedan od najboljih steakova na svijetu.

11 Michelin zvjezdica

Paquitov dojam potvrđuju i brojke. Prema Michelinovom vodiču za 2026. godinu, u San Sebastianu je dodijeljeno 11 zvjezdica raspoređenih na šest restorana. Najviše, tri zvjezdice, imaju Arzak i Akelaŕe, a oba se nalaze među 16 restorana u Španjolskoj s tim najvišim priznanjem. Isti status imaju i restoran Martín Berasategui u obližnjem Lasarte-Oriji i Azurmendi u Larrabetzuu.

Kako navode Michelinovi inspektori, Arzak je prvu zvjezdicu dobio 1974. godine i upravo je obilježio pola stoljeća u vodiču. Dvije zvjezdice ima jedino restoran Amelia by Paulo Airaudo, a po jednu nose iBAi by Paulo Airaudo, Kokotxa i Itzuli.

Ipak, za većinu posjetitelja pravi doživljaj grada nisu degustacijski meniji, nego pintxosi. Njihovo središte je stari grad, Parte Vieja. Prema baskijskoj turističkoj organizaciji, to je najposjećeniji dio San Sebastiana, a ulice su mu prepune trgovina, restorana, barova s pintxosima i gastronomskih društava.

Grad se gastronomijom bavi i akademski: U njemu djeluje Basque Culinary Center, koji je, kako navodi gradska turistička organizacija, dom prvog Fakulteta gastronomskih znanosti, pridruženog sveučilište Mondragon Univertsitatea.

San Sebastian je rijedak primjerak mjesta u kojem se vrhunska hrana može probati bez obzira na budžet. Tko želi, može rezervirati večeru u nekom od restorana s tri Michelinove zvjezdice, a tko ne želi, može za nekoliko eura obići barove u starom gradu i probati pintxose koji su ga proslavili. Upravo ta kombinacija vrhunske kuhinje, svakodnevne tradicije i hrane koja je dostupna svima čini ga mjestom u koje mnogi dolaze samo da bi jeli.