Ovaj dio Splita uskoro će osvanuti zelen i mirisan

Na području usjeka pruge u Splitu provode se radovi hortikulturnog uređenja kojima se značajno mijenja izgled i kvaliteta javnog prostora. Zasađene su murve, lovor višnje, lavanda, ruže i westringija, a sklad ovih biljnih vrsta doprinosi stvaranju ugodnog ambijenta kroz spoj mirisa, boja i zasjenjenih površina. Time se, ističu iz Parkova i nasada, podiže estetska i ekološka vrijednost cijelog okoliša.

Uz hortikulturne radove, izvođač Point zadužen je za sanaciju nogostupa, čime će se poboljšati funkcionalnost prostora i dodatno unaprijediti njegov vizualni identitet.

Sinergijom zelenih površina i građevinskih zahvata ovaj dio grada dobiva novu kvalitetu te se oblikuje u reprezentativnu javnu površinu namijenjenu građanima i posjetiteljima.