Ovaj dalmatinski grad uveo hitne mjere štednje vode: "Nemojte se često se tuširati na plaži"

Zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje vode, Vodovod Zadar uveo je mjere štednje pitke vode koje se odnose na građane, gospodarstvo i javne ustanove.

Iz Vodovoda upozoravaju kako se razine vode na crpilištima kontinuirano približavaju minimalno dopuštenim vrijednostima, zbog čega je potrebno smanjiti potrošnju kako bi se osigurala stabilna opskrba.

"Uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje, razine vode na crpilištu kontinuirano se približavaju minimalno dopuštenim vrijednostima", poručili su iz Vodovoda.

Građane, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, tvrtke, gradske, javne i državne ustanove te sportske klubove pozivaju da značajno smanje korištenje vode za zalijevanje javnih i privatnih zelenih površina, sportskih terena i drugih površina koje nisu prioritetne.

Istodobno apeliraju da se do daljnjega izbjegava pranje automobila i plovila, učestalo punjenje bazena te nepotrebna potrošnja vode na javnim mjestima, uključujući tuševe i slavine na plažama.

Iz Vodovoda ističu kako je u trenutačnim okolnostima najvažnije očuvati stabilnost vodoopskrbnog sustava te osigurati dovoljne količine pitke vode za kućanstva, zdravstvene ustanove i ostale ključne službe.

Mjere štednje ostaju na snazi do daljnjega, a o svim eventualnim promjenama korisnici će biti pravodobno obaviješteni.