Ovaj dalmatinski grad priprema adventski spektakl: Stižu Nina Badrić, Matija Cvek, Adi Šoše i brojni drugi

Zadar se priprema za još jednu bogatu blagdansku sezonu, a Turistička zajednica grada Zadra otkrila je prva velika imena koja će nastupiti na ovogodišnjem Adventu. Od 24. studenoga 2026. do 2. siječnja 2027. godine grad će ponovno živjeti u znaku koncerata, druženja i božićnog ugođaja, a posjetitelje očekuje i jedna novost – adventski program prvi će se put proširiti na Forum, gdje će biti smješteno i klizalište.

Ovogodišnji Advent odvijat će se na tri glavne lokacije, a svaka će imati vlastiti glazbeni i zabavni karakter. Središte događanja ostaje Trg Petra Zoranića, Gradska tržnica pretvorit će se u Božićni gramofon, dok će Forum postati novo mjesto okupljanja obitelji, djece i ljubitelja nešto mirnijeg blagdanskog programa.

Od Adija Šoše i Matije Cveka do Psihomodo popa

Organizatori su pripremili program koji će obuhvatiti različite glazbene žanrove i generacije publike. Tijekom tjedna prevladavat će manji, lokalni i prigodni sadržaji, dok su vikendi rezervirani za nastupe poznatih domaćih izvođača.

Među imenima koja će zasigurno privući mlađu publiku nalaze se Adi Šoše, Matija Cvek, Miach, Ragazzi i Kandžija. Njihovi će nastupi donijeti kombinaciju suvremenog popa, urbanog zvuka i energičnih koncertnih večeri.

Za ljubitelje rocka i alternativne glazbe posebno će zanimljiva biti Gradska tržnica. Ondje će se pod nazivom Božićni gramofon održavati koncerti nekih od prepoznatljivih bendova domaće scene.

Publiku će zabavljati Gustafi, Kojoti, Pips, Chips & Videoclips, Belfast Food, Detour i Psihomodo pop, a upravo bi ova lokacija mogla postati jedno od omiljenih mjesta večernjih adventskih druženja.

Ni ljubitelji domaćih pop hitova neće ostati uskraćeni za poznata imena. Na zadarskom Adventu nastupit će Nina Badrić, Ivana Banfić i Leteći odred, dok će novogodišnju noć obilježiti BIG CroDance Party.

Poseban dalmatinski ugođaj donijet će Mladen Grdović, grupa Cambi i klapa Niko, a među najavljenim izvođačima su i Iva Ajduković te Miroslav Škoro.

Raznolikim programom organizatori žele privući različite generacije posjetitelja, od onih koji preferiraju velike koncerte i plesne hitove do publike koja uživa u tradicionalnoj dalmatinskoj pjesmi.

Novost na Forumu: Klizalište i program za cijelu obitelj

Jedna od važnijih novosti ovogodišnjeg Adventa bit će proširenje programa na zadarski Forum. Uz klizalište, na ovoj će se lokaciji održavati dječji i obiteljski sadržaji te koncerti prilagođeni blagdanskom ozračju.

Na Forumu će nastupiti Mia Dimšić, a posebnu atmosferu donijet će koncerti Amorose te Emanuela i Albine. Time će nova adventska lokacija ponuditi i nešto mirniji, duhovni glazbeni program.

Osim koncerata i zabave, Advent u Zadru zadržat će i tradicionalne sadržaje koji svake godine privlače brojne posjetitelje.

Posebno uređen bit će atrij palače Cedulin, koji će ponovno postati mjesto za obiteljska druženja, fotografiranje i predah tijekom šetnje blagdanski ukrašenim Poluotokom.

U povijesnom atriju bit će postavljene i jaslice u prirodnoj veličini, jedan od prepoznatljivih motiva zadarskog Adventa.

S obzirom na najavljeni broj izvođača, raznolikost programa i novu lokaciju na Forumu, Zadrane i njihove goste očekuje više od mjesec dana adventskih događanja.

Točni datumi pojedinih koncerata, satnice i ostali detalji programa bit će objavljeni naknadno na službenoj stranici advent.zadar.travel.