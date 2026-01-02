Ovaj čovjek pokušao je spasiti muškarca kojeg su povukli valovi: "Ovaj put je stvarno bilo, ono, grozno"

Potraga za muškarcem iz Bosne i Hercegovine, kojeg su kod poznatog dubrovačkog kupališta Buža u more povukli visoki valovi, završila je tragičnim ishodom. Fotografirao se s obitelji podno zidina kada se dogodila nesreća, a njegovo tijelo izvučeno je oko 15:30 sati.

Odmah po dojavi, Lučka kapetanija pokrenula je potragu, no uvjeti na moru bili su iznimno teški zbog olujnog vjetra i visokih valova. U akciji spašavanja sudjelovale su sve žurne službe, a među prvima je u pomoć priskočio i Dominko Radić, Dubrovčanima dobro poznat kao čovjek koji je dosad spasio više od 30 života, javlja Nova TV.

"Kapetanija mi je govorila - potopit ćeš se i ti"

"Ovaj put je stvarno bilo, ono, grozno. More je bilo četiri do pet, na momente šest... Kad sam došao na poziciju ispod Buže dobivao sam kontradiktorne informacije, dojave. Jedni su govorili da je dijete, drugi žena. Otprilike, na račun valova i kurenta pomakao sam se malo sastrane i našao sam cipele i gaće.

U tom momentu je došla brodica lučke kapetanije. Vratio sam se u luku. Gospođa pokojnika i dvoje male djece rekli su mi 'Da, to su njegove cipele'. Ponovno sam se vratio nazad, ali nisam uspio. Kapetanija mi je govorila 'potopit ćeš se i ti Dominko'", ispričao je dramatične trenutke na moru Dominko Radić.

Hrabri spasilac u akciju se upustio svojim malenim brodom, koji je u borbi s ogromnim valovima pretrpio štetu, no Radića za to nije briga.

"Mene to ne interesira. Žao mi je da nismo uspjeli. Ni ja ni kapetanija, al' svaka im čast", sjetno je dodao.

Apel svima: "More treba poštovati"

Ova tragedija još je jedno bolno upozorenje na opasnosti koje more skriva.

"More se ne bi zvalo more da ne može sve. Treba ga poštovati. Na svim ovim kupalištima treba staviti obavijest, pogotovo sad zimi. Od svih mojih osamnaest mrtvih, većina ih je sa Buža 1 i Buža 2", ističe Radić te upućuje apel turističkim agencijama.

"Apelirao bih na turističke agencije da ne reklamiraju skokove sa zidina. Zarada je zarada, ali nemojte to činiti. To je trideset i nešto metara", upozorava on.

Još jednom stoji upozorenje da se u ovakvim uvjetima nesreće lako događaju, a akcije spašavanja su iznimno teške i gotovo nemoguće.