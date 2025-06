Ovaj čovjek napušta splitsku Banovinu. Puljak ga je angažirao u mirovini, a Šuti je nebitan. Evo tko je Teo Vojković

Teo Vojković, nekadašnji pročelnik po ovlaštenju Upravnog odjela za urbanizam u Gradu Splitu, napustio je svoju trenutačnu savjetničku funkciju i više neće raditi u splitskoj Banovini. Iako je tijekom mirovine radio u Gradu Splitu, a angažman je dobio za vrijeme mandata bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka, kako doznajemo, s današnjim danom raskinuo je ugovor te se odlučio oprostiti s Banovinom.

Naime, prema dostupnim informacijama, prema ugovoru je trebao ostati na savjetničkoj funkciji do kraja godine, no s dolaskom nove vlasti u Banovinu odlučio je odustati od te uloge.

Podsjetimo, od strane današnjih vladajućih često je bio kritiziran tijekom prošlog mandata, pa njegova odluka, kako saznajemo, nije previše iznenadila aktualne čelnike na čelu s Tomislavom Šutom iz HDZ-a. Grubo rečeno, novopečeno vodstvo Grada Splita Vojkovića nije smatralo ključnom figurom u donošenju odluka i savjeta, što je možda i jedan od razloga njegova konačnog odlaska s funkcije u splitskoj upravi tijekom mirovine.

Tko je Teo Vojković?

Teo Vojković jedno je od najprepoznatljivijih imena splitske urbanističke birokracije posljednjih desetljeća. Kao dugogodišnji pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Splita, ostao je upamćen po tehničkoj preciznosti, tvrdokornosti u tumačenju zakona, ali i brojnim kontroverzama koje su ga pratile u odnosima s investitorima i javnošću.

Njegovo se ime intenzivnije počelo pojavljivati u medijima kroz slučajeve vezane uz izmjene Generalnog urbanističkog plana (GUP), ali i kroz spore i često mukotrpne procese izdavanja dozvola za velike gradske projekte poput Dalmatia Towera i Small Malla. U jesen 2024. Vojković se našao u središtu polemika kada je dokumentacija o izmjenama i dopunama GUP-a, nakon završene javne rasprave, povučena sa službenih stranica Grada. Vojković je tada objasnio da su materijali bili dostupni 30 dana, što je zakonski minimum te da je uklanjanje uslijedilo nakon isteka tog roka.

Sličan obrazac čvrstog administrativnog stava ponovio se i u slučaju Small Malla. Projekt koji se godinama pokušava realizirati i dalje čeka potpune izmjene lokacijske i građevinske dozvole. Prema Vojkovićevim riječima, dokumentacija dostavljena od investitora nije bila u skladu s važećim GUP-om, a dok se to ne ispravi, gradski ured ne može postupati drugačije. U lipnju 2023., na sjednici Gradskog vijeća, predstavio je i tzv. "povijest bolesti" tog projekta, jasno dajući do znanja da je riječ o dugotrajnom i još uvijek nezavršenom postupku.

Unatoč kritikama na sporost gradske uprave, Vojković se branio konkretnim brojkama. Samo od početka 2021. do listopada 2022. zaprimljeno je gotovo 4.700 zahtjeva, od čega je riješeno više od 99 posto, uključujući i gotovo sve zahtjeve za građevinske dozvole. Time je, kako je tvrdio, opovrgnuo teze da "grad stoji". Iako je u mirovini, Vojković i dalje sudjeluje u urbanističkim procesima kroz savjetničke i povremene funkcije u Gradu Splitu, i to je trajalo sve do danas kada je zatražio raskid ugovora u splitskoj Gradskoj upravi.