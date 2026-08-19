Ovaj čovjek je pobjegao iz zatvora. Evo o kome je riječ

Zagrebačka policija objavila je fotografiju 47-godišnjeg muškarca koji je u utorak oko 14.20 sati pobjegao ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici.

Dok su ga policijski službenici uvodili u vozilo za prijevoz pritvorenika, muškarac im se istrgnuo i potrčao Ulicom Hrvatske bratske zajednice prema Cvjetnom naselju. Među stambenim zgradama izgubio mu se svaki trag, a policija je odmah pokrenula intenzivnu potragu.

Bjegunac je visok između 175 i 180 centimetara, mršave je građe i ima plave oči. Kosa mu je duža, svijetlosmeđa i prosijeda te vezana u rep, a ima i prosijede brkove i bradu. U trenutku bijega nosio je crvenu majicu kratkih rukava s natpisom "PREFA" i sive kratke hlače.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, riječ je o Ž. B., koji je nekoliko dana prije bijega završio izdržavanje zatvorskih kazni u ukupnom trajanju od četiri godine i osam mjeseci. Isti muškarac ranije se povezivao s višesatnom talačkom krizom u zagrebačkim Dugavama, tijekom koje je bivšu partnericu i njihovo dvoje djece navodno držao zatvorene u stanu. Kriza je završila nakon policijskih pregovora, a žena i djeca izašli su neozlijeđeni.

Policija poziva sve koji imaju informacije o njegovu kretanju ili mogućoj lokaciji da odmah nazovu 192. Građane posebno upozoravaju da mu se ne približavaju i da ne pokušavaju uspostaviti kontakt s njim.