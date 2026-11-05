Ovacije talijanskim virtuozima u Splitu, večeras na Hvaru gitara susreće umjetnu inteligenciju

Od ovacija u Hrvatskom domu do jedinstvene atmosfere u prepunoj crkvi sv. Križa u Velom Varošu, protekle tri večeri Dana klasične gitare donijele su publici susrete s jedinstvenim glazbenim svjetovima. Festival večeras nastavlja putovanje Dalmacijom koncertima na Hvaru i u Solinu, a završit će sutra nastupom Amire Medunjanin u Trogiru.

Ususret obilježavanju 25 godina zajedničkog djelovanja Giampaolo Bandini i Cesare Chiacchiaretta svjetsku turneju započeli su upravo pod Marjanom i to na kakav način! Talijanski virtuozi u utorak su u Hrvatskom domu hipnotizirali publiku i zaradili ovacije.

Posebne emocije izazvala je „Gardeliana Suite” britanskog skladatelja Stephena Gossa, prvi put izvedena u Hrvatskoj, kao i bezvremenski „Oblivion” i „Libertango” Astora Piazzolle. Izvodeći na bis melankoličnu Piazzollinu skladbu „Chiquilín de Bachín”, talijanski glazbenici kao da su se i sami pridružili kolektivnoj emociji koja je te večeri, u oproštaju od Miše Kovača, obuzela Dalmaciju.

Poseban doživljaj donijela je i sinoćnja večer u crkvi sv. Križa u Velom Varošu. Tajvanski gitarist Shih-yu Liu i hrvatski Luka Lovreković nastupili su u programu „East meets West”, a intimna atmosfera povijesnog prostora dala je koncertu transcendentalnu toplinu.

Nakon dviju splitskih večeri, festival večeras donosi posebno intrigantan koncert u hvarskom Arsenalu. Od 20 sati gitarist Christian Lavernier i skladatelj Jacopo Baboni Schilingi predstavit će projekt u kojem se gitara susreće s umjetnom inteligencijom.

U središtu izvedbe nalazi se La Soñada, jedanaesterožični instrument izrađen za Laverniera, čije zvukove računalni algoritmi preoblikuju tijekom samog nastupa. Schilingi pritom koristi i senzore te tehnologiju prepoznavanja gesta, pa glazba nastaje u stalnoj interakciji izvođača i tehnologije. Projekt nazvan po udaljenoj zvijezdi tako publici prikazuje kako može izgledati koncert budućnosti.

Istodobno će u Domu kulture Zvonimir u Solinu zavladati temperament Andaluzije. Gitarist Carles Pons, pijanist José Manuel Cuenca i flamenco plesačica Rosa González u programu „Pasión Andaluza” povezat će glazbu i pokret, donoseći djela nadahnuta španjolskom tradicijom. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.

Završna festivalska večer održat će se u petak, 6. studenoga, u 20 sati u trogirskom Kantunu kulture. Program „Homeland” okuplja jedinstvenu Amiru Medunjanin, gitarista Boška Jovića, harmonikaša Antonija Vrbičkog i violinista Leopolda Stašića. Detaljan program i poveznice za kupnju ulaznica dostupni su na službenoj stranici Dana klasične gitare .