Ovacije, pokoja suza i povratak šampiona: Otvoren je 60. Omiški festival

Dijamantno izdanje središnjeg klapskog događaja, Festivala dalmatinskih klapa Omiš, počelo je na Trgu sv. Mihovila na najljepši mogući način – nastupima sedam omiških pobjednika, uz ovacije publike i klapske klasike.

Do posljednjeg se mjesta ispunila Velika pjaca, do posljednjeg se trenutka tražila karta više za prvu večer jubilarnog festivalskog izdanja, koje je proglasio otvorenim omiški gradonačelnik dr. Zvonko Močić, a od samog početka bilo je jasno da je riječ o posebnom događaju.

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Emotivni naboj podno Mirabele kulminirao je nastupom klape Ošjak koja se okupila prije pola stoljeća, a gotovo jednako dugo prošlo je od njihova prvog pojavljivanja u Omišu. Svečana dužnost da podigne festivalsku zastavu 60. put pripala je njihovom članu Janesu Vlašiću, koji je sinoć bio vidno ganut.

„Bilo je treme i bila mi je čast. Malo sam zaplakao… Moram reći da nam Franko i Vlaho fale“, prisjetio se sinoć Vlašić preminulih članova klape, a njihov prepoznatljiv pjev i emocije koje su donijeli izmamili su suze i nekima u publici. Za 50 godina uspješnog glazbenog puta prigodnu plaketu uručio im je ravnatelj Omiškog festivala prof. Mijo Stanić.

Dojmljivim izvedbama publiku su razgalili i ostali sudionici svečanog otvorenja, koje su okupljeni ispraćali ovacijama i uz povike odobrenja. Ženska klapa Ventula prvi je put zapjevala u gradu na Cetini prije dva desetljeća, a na pitanje koja im je prva asocijacija na Omiš, osim dalmatinske pjesme, spremno odgovaraju da su to afteri ispod žižule.

Denis Tafra iz klape Omiš, koja je osnovana još 1967. godine, otkrio je uoči nastupa kakav je osjećaj popeti se na ovu kultnu pozornicu:

„Mislim da nema bine na kojoj nisam pjevao, ovdje ipak ima nešto posebno. Mogu povući paralelu, svi se sjećamo Gorana kada je osvojio Wimbledon, tako vam je i na Omišu. Kada ga osvojite puna vam je duša svega.“

Taj osjećaj poznat je i splitskoj klapi Luše. „Zašto vas nema posljednjih nekoliko godina?“ upitala ih je uvijek vedra, karizmatična voditeljica Edita Lučić Jelić.

„Kako to već biva, nekoliko smo godina bile na kolektivnom porodiljnom dopustu“, uz smijeh je odgovorila njihova Ela Jurić Duvnjak i otkrila da su pojačale svoje redove s dvije nove članice, a jedna od njih je Sara Andrijašević koja je sinoć debitirala na omiškoj pozornici.

Na tu je pozornicu prije točno 10 godina prvi put izašla muška klapa Stine. „Danas na 60. obljetnicu Festivala želimo zaokružiti to jedno desetljeće koje je bilo vrlo uspješno“, poručio je Ivan Zaradić.

Klapa Bošket otpjevala je sinoć tri pjesme, među kojima i skladbu Zikva. „To je pjesma iz 2023. godine kada smo prvi put osvojili zlatni štit. Pri srcu nam je zato što je to autorska skladba našeg člana Vena Lebarića, na tekst njegove majke Vlaste Vrandečić Lebarić“, ispričao je Bojan Karavanić.

Pjesma se nastavila uz žensku klapu Armorin. „Uvijek nam je drago doći u Omiš. Za ovu pozornicu, koja izaziva veliko strahopoštovanje, posebno se pripremamo“, navela je sopranistica Paulina Đapo.

Kako tradicija nalaže, s gašenjem reflektora na Velikoj pjaci klape su se povukle ispod slavne omiške žižule. Razgovore su prekidali zbog pjesama koje bi spontano krenule, iste one koje su u Dalmaciji pjevale brojne generacije prije njih.

Jubilarni Festival nastavlja se večeras u 21 sat, kada je na rasporedu rasprodana Večer novih skladbi. Stiže opet odlična klapska postava: Armorin (ž)-Zagreb, Bistrica (m)-Marija Bistrica, Bošket (m)-Zagreb, Dežgracija (mj)-Split, FA Linđo (ž)-Dubrovnik, Intrade (m)-Zadar, Kaše (m)-Dubrovnik, Liron (ž)-Mostar, Maestral (mj)-Dugopolje, Merla (ž)-Dugopolje, Morbin (m)-Donji Humac, Praska (m)-Podstrana, Preženca (ž)-Zadar, Sfida (mj)-Korčula i Sveti Duh (mj)-Vrbanj.

Program se može pratiti uživo putem YouTube kanala Festivala dalmatinskih klapa Omiš.