Ovacijama publike ispraćena premijera "Kositrenog vojnika" u Gradskom kazalištu mladih Split

Gradsko kazalište mladih Split svečano je predstavilo premijeru predstave "Kositreni vojnik" u režiji Tamare Damjanović, koja je publiku povela na čarobno kazališno putovanje ispunjeno emocijama, glazbom i vizualnom raskoši. Oduševljena publika glumce i cijeli autorski tim ispratila je dugotrajnim pljeskom i ovacijama, potvrdivši da je nova produkcija GKM-a pronašla put do srca gledatelja.

U predstavi su igrali Denis Tomić, Ivana Gudelj, Vanda Boban Jurišić, Siniša Novković, Nada Kovačević, Matija Grabić i Paula Japunčić.

Premijernoj izvedbi, koja se nastavila slavljem, nazočili su i brojni poznati uzvanici iz javnog i kulturnog života, koji su zajedno s publikom uživali u ovoj kazališnoj večeri.

Pročelnica Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam Grada Splita, doc. dr. sc. Silvana Burilović Crnov, s obitelji je uživala u predstavi, kao i nacionalna baletna prvakinja Almira Osmanović sa suprugom, redateljem Jakovom Sedlarom. Među uzvanicima bili su i spisateljica Vjekoslava Huljić, glumice Ana Gruica Uglešić, Lidija Florijan i Mia Roknić, glumac Nikša Arčanin s kolegicom Zoranom Kačić Čatipović, fotografi Feđa Klarić i Ivan Gudić, maestro Jure Bučević, Dražen Nikolić te brojni drugi uzvanici.

Raskošni kostimi i glazba koja osvaja već od prvih taktova stvorili su poseban scenski svijet u kojem su podjednako uživala djeca i stariji gledatelji. Upravo je ta mogućnost povezivanja različitih generacija jedna od najvećih vrijednosti predstave, koja klasičnu priču približava današnjoj publici, otvarajući prostor za zajednički doživljaj kazališta, mašte i emocija.

Režija Tamare Damjanović, uz predanost glumačkog ansambla i cijelog kreativnog tima, donijela je na scenu predstavu koja poziva na povratak u svijet mašte, ali i podsjeća na to koliko su važni hrabrost, odanost i snaga osjećaja.

Ravnatelj Gradskog kazališta mladih Split, dr. sc. Ivo Perkušić, nije skrivao oduševljenje nakon premijerne izvedbe. Čestitao je redateljici Tamari Damjanović i cijelom autorskom timu na predanom radu, a posebnu je zahvalnost uputio publici, koja je još jednom svojim dolaskom i ovacijama podržala Gradsko kazalište mladih. Izrazio je nadu da će "Kositreni vojnik" imati dug i lijep kazališni život te da će i u vremenu pred nama nastaviti okupljati publiku svih generacija.

Ovakav prijam publike lijepa je potvrda da je Gradsko kazalište mladih Split stvorilo novu predstavu koja nadilazi dobne granice i okuplja generacije u zajedničkom kazališnom iskustvu.

"Kositrenom vojniku" želimo dug i lijep život na pozornici Gradskog kazališta mladih Split, uz brojne nove susrete s publikom, dječji smijeh, iskrene emocije i ovacije koje će se, vjerujemo, još dugo ponavljati.