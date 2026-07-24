Ova splitska djeca znaju ono što bi posramilo mnoge odrasle: Profesor Meštrović ostao zatečen njihovim odgovorima

Desetak djevojčica i dječaka iz vrtićke grupe potencijalno darovite djece splitskog Dječjeg vrtića Marjan "Valci znalci" već četiri godine sa svojim odgajateljicama Anom Lazarević i Klarom Petrić istražuju svijet oko sebe.

Umjesto buljenja u mobitel, tablet, laptop ili igranja brojalica oni suvereno i više nego očekivano za svoju dob vladaju znanstvenim znanjem zbog čega bi se mnogi stariji od njih posramili. Uz redovan vrtić svake srijede u popodnevnim satima vrijeme provode na radionici u vrtiću Koralj na Skalicama gdje upijaju znanje svojih odgajateljica specijaliziranih za darovitu djecu.

Iako male glavice znaju oni već sve o postanku svijeta, organima u tijelu, ali i o snalaženju u prirodi. Vrlo često u njihov vrtić sasvim spontano i u duhu ljubavi prema najmlađima dođe i umirovljeni pedijatar i bivši ravnatelj splitske bolnice profesor Julije Meštrović. I onda na samo njemu poznat i jednostavan način djeci govori o tako kompliciranim, ali važnim stvarima.

Suradnja je počela prošle godine kada im je Meštrović došao u vrtić, no ove su godine zajedno s njim, odgajateljicama, svojim roditeljima i bakom ili djedom otišli u Park šumu Marjan gdje im je taj cijenjeni splitski liječnik na jednostavan životan način objasnio sve ono što ih okružuje. I stalno ponavljao kako je jako važan boravak u prirodi i da se djeci da povjerenje kako bi stvarali iskustvo.

Na Marjanu su u prirodi razvijali samostalnost, znatiželju i otpornost. Iz prve ruke su učili puno toga, pronalazili odgovore na pitanja što je to priroda, pa sve do nepredviđenih životnih situacija u kojima se mogu naći. Primjerice kako trebaju reagirati ako u prirodi ostanu sami. Dječji odgovori na to pitanje frapirali su profesora Meštrovića. Na kraju dana se upravo Marjan pokazao kao idealna učionica bez zidova gdje su djeca sve mogla odraditi. Pa čak i mini trening.

- Sve je bilo neobično što se moglo vidjeti i u očima roditelja. Ukupno je trajalo malo više od sat vremena, a kada je završilo djeca i roditelji su bili zahvalni jer im je doktor otvorio vidike. Djeca vam traže gotov sadržaj i materijal. Baš kako je i profesor Meštrović kazao razvoj djeteta nije odvojen od obitelji jer djeca svoju vrijednost izgrađuju kroz zajednički provedeno vrijeme. Vrijeme koje roditelj može posvetiti svom djetetu ne može zamijeniti nikakva tehnologija.

Djeca iz tog specifičnog vrtića najozbiljnije surađuju sa brojnim institucijama i pojedincima, odnosno sa svima koji im mogu dati dodatna znanja. Osim profesora Julija Meštrovića tu su svakako i profesori Pomorskog fakulteta, PMF- a, Kemijsko-tehnološkog te Medicinskog fakulteta. Odgajateljice na pripremu radionica utroše poprilično vremena, no kada one završe svojim najboljim partnerima, a to su roditelji, šalju pisana izvješća. Nakon svega ih obuzme divan osjećaj da su imali priliku djecu naučiti još nečemu važnom za njihov budući život.

Ta fantastična dječica iza sebe imaju već puno odrađenih radionica, a jedna od njih je astronomska i modelarska na kojoj su sa djelatnicima Zajednice tehničke kulture izrađivali božićne jelke u 3D formatu. Ove su godine izdali slikovnicu "Valci znalci Vanzemaljci" i tko zna, možda im je samo nebo granica.