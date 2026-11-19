Splitsko-dalmatinska županija nastavlja sa snažnim investicijskim ciklusom u obrazovnu infrastrukturu. U Trilju je održana uvodna konferencija povodom početka radova na energetskoj obnovi Osnovne škole Trilj, projektu ukupne vrijednosti 1.977.193,35 eura, kojim će se značajno unaprijediti uvjeti obrazovanja, smanjiti potrošnja energije te osigurati kvalitetniji i ugodniji boravak učenika i nastavnika.

Projekt energetske obnove Osnovne škole Trilj, na adresi Poljičke republike 18, provodi Splitsko-dalmatinska županija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Od ukupne vrijednosti projekta, 1.057.539,31 eura čine bespovratna sredstva, dok preostalih 919.654,04 eura osigurava Županija. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.569.897,50 eura.

Energetska obnova obuhvaća niz građevinskih i tehničkih zahvata, među kojima su toplinska izolacija vanjskih zidova, obnova ravnog i kosog krova, poboljšanje toplinske zaštite podova i stropova te zamjena vanjske stolarije. Predviđena je i modernizacija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije, ugradnja dizalice topline te zamjena postojeće unutarnje rasvjete energetski učinkovitijom.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban istaknuo je kako je energetska obnova škole u Trilju dio velikog investicijskog ciklusa kojim Županija sustavno podiže standard obrazovanja na cijelom svom području.

„Na području Splitsko-dalmatinske županije imamo ukupno devet projekata energetske obnove škola i školskih sportskih dvorana, a ovaj u Trilju jedan je od posljednjih na kojima započinju radovi. Uz njih provodimo još 25 projekata izgradnje i dogradnje škola i sportskih dvorana, ukupne vrijednosti 336 milijuna eura. Slobodno mogu reći da je riječ o projektu stoljeća kada govorimo o obrazovnom sustavu naše županije“, poručio je župan Boban.

Naglasio je kako je od ukupne vrijednosti tih ulaganja 264 milijuna eura osigurano kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, dok je preostali iznos predviđen u županijskom proračunu.

„Financiranje svih projekata je osigurano. Naš je cilj da do 2030. godine završimo planirana ulaganja i djeci diljem Splitsko-dalmatinske županije omogućimo kvalitetne, suvremene i jednake uvjete obrazovanja, bez obzira na to žive li na otocima, u priobalju ili Dalmatinskoj zagori. Ono što danas radimo za našu djecu i stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu ulaganje je čiji će se rezultati osjećati desetljećima“, istaknuo je Boban.

Podsjetio je kako su već pokrenuti projekti na području Segeta, Dugopolja, Podstrane i Postira, dok slijede značajna ulaganja u Sinju, Omišu i Supetru.

Gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin izrazio je zadovoljstvo početkom realizacije projekta, istaknuvši kako energetska obnova škole i sportske dvorane predstavlja iznimno važan iskorak za lokalnu zajednicu.

„Ovo je zasigurno jedan od najznačajnijih projekata na području Grada Trilja. Posebno želim istaknuti važnost sportske dvorane, koja je jedina na području našega grada, a u Trilju djeluje čak 17 sportskih klubova. Gotovo svi oni svoja natjecanja i aktivnosti održavaju upravo u toj dvorani. Zato je njezina obnova iznimno značajna, ne samo za učenike i nastavnike nego i za cjelokupnu sportsku zajednicu“, kazao je Bugarin.

Zahvalio je Splitsko-dalmatinskoj županiji i županu Blaženku Bobanu na podršci i osiguravanju sredstava za realizaciju projekta vrijednog gotovo dva milijuna eura. Podsjetio je i na ostala značajna ulaganja u obrazovanje na području Trilja, među kojima se posebno ističe izgradnja nove područne škole u Košutama, vrijedna 12 milijuna eura, te osiguravanje zasebnog, uređenog prostora za rad glazbene škole.

Ravnatelj Osnovne škole Trilj Davor Hrgović istaknuo je kako je riječ o dugo očekivanoj obnovi školskog objekta.

„Zub vremena učinio je svoje i sada je došao trenutak za temeljitu obnovu naše škole. Posebno nam je važno što ćemo dobiti suvremen sustav grijanja i hlađenja jer smo dosad imali samo grijanje, bez mogućnosti hlađenja prostora. Novim sustavom osigurat ćemo znatno ugodnije uvjete boravka i rada za sve učenike i zaposlenike“, kazao je Hrgović.

Naglasio je kako će se obnovom pročelja, krovišta, vanjske stolarije i rasvjete povećati energetska učinkovitost škole, ali i kvaliteta svakodnevnog nastavnog procesa.

„Naš je cilj da svaki učenik, u svakoj učionici, ima jednake i primjerene uvjete za nastavu. Očekujemo značajno smanjenje troškova energenata, ali prije svega kvalitetnije i sigurnije uvjete rada“, istaknuo je ravnatelj.

Posebno zadovoljstvo izrazio je zbog obnove školske sportske dvorane, koju uz učenike koriste i brojni sportski klubovi s područja Trilja.

Govoreći o demografskim pokazateljima, Hrgović je istaknuo kako škola posljednjih godina bilježi ohrabrujući rast broja prvašića. Dok ih je pretprošle godine upisano 65, prošle godine taj je broj porastao na 70, a ove godine na 85.