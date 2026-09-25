Ova šinjorina je strah i trepet zlikovaca u Splitu: Upoznajte interventnu policajku Lorenu koja čuva red i živote

Među policijskim službenicima koji su se danas našli u središtu pozornosti na obilježavanju Dana policije u Splitu bila je i Lorena Barbir, pripadnica Jedinice specijalne i interventne policije Split.

Na prvi pogled mlada šinjorina, a onda doznate čime se bavi: interventna policajka, kickboksačica i tajlandska boksačica koja iza sebe ima medalje sa svjetskih prvenstava. Trenira dva puta dnevno, a kada je pitaju postoji li strah kada mora na zahtjevne intervencije, odgovara kratko:

"Ma, nema straha."

Policija je, kaže, u njezinu slučaju gotovo obiteljska tradicija. Policajci su joj i otac i brat.

„Ovo je bio moj poziv. Moj otac i brat također su policajci, tako da je to već bila neka obiteljska tradicija. Ali i ja sam to željela od malih nogu, gledajući oca i brata. Najveća želja bila mi je postati pripadnica Jedinice specijalne i interventne policije. Uspjela sam i ove će godine biti tri godine otkako sam ondje. Ponosna sam na to“, ispričala je Barbir.

Svjetska medalja u kickboksu, državno zlato u tajlandskom boksu

A danas je posebno priznanje dobila zbog rezultata koje postiže izvan policijskih intervencija – u borilačkim sportovima.

„Prošle godine osvojila sam brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u kickboksu, osvojila sam i državno prvenstvo u muay thaiju, odnosno tajlandskom boksu, a nedavno sam osvojila drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu u tajlandskom boksu U24“, ispričala je.

Iza rezultata stoji ozbiljan tempo. Uz posao u policiji, trenira dva puta dnevno.

„Treba vremena za sve, ali ja sam disciplinirana i odgovorna osoba. Moram reći da me policija gurnula u sve to i kolege me dosta potiču. Bitna je disciplina. Može se, sve je stvar u glavi“, kaže.

Na pitanje boje li je se kolege iz Interventne kada s njom treniraju, nasmijala se.

„To morate njih pitati.“

"Ponosna sam jer čuvam tuđe živote“

Ipak, iza sportskih uspjeha i fizički zahtjevnog posla stoji nešto što Lorena smatra važnijim.

„Jako sam ponosna. Prvenstveno zato što čuvam tuđe živote. Tu sam da stvaram sigurnost i budem uzor drugima, kako u sportu tako i u poslu. Za mene je to jedan veliki poziv i jedna velika ljubav“, govori.

Interventni posao, naravno, nije samo trening. Policajci se susreću i sa situacijama u kojima moraju ulaziti u stanove te intervenirati u okolnostima koje mogu biti vrlo opasne.

Na pitanje o strahu njezin je odgovor bio trenutačan.

„Ma, nema straha“, kazala je.

Dodaje da je cilj svaku intervenciju odraditi što kvalitetnije i bolje, iako priznaje da pojedine situacije znaju biti vrlo teške.

U Interventnoj ih je pet

Barbir se susretala i s predrasudama zbog toga što je žena u poslu koji se još često doživljava kao izrazito muški.

Ne pridaje im previše važnosti.

„Bude predrasuda, ali ne gledam ja na to tako. Svi smo isti, mi smo jedna velika obitelj“, kaže.

U splitskoj Interventnoj policiji, otkrila je, trenutačno je pet žena.

A Lorena Barbir jedna je od njih – policajka koja posao u kojem čuva tuđe živote kombinira s dva treninga dnevno i borbama na najvećim sportskim natjecanjima.