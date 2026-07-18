Ova popularna dalmatinska plaža danas je bila prepuna! Znate li gdje se nalazi?

Gradsko kupalište Rezalište u Brodarici danas je bilo ispunjeno gotovo do posljednjeg mjesta. Brojni domaći stanovnici i turisti spas od ljetne žege potražili su upravo u moru, dok su se na plaži tražili slobodan komadić prostora i mjesto u hladu.

More kao najbolji spas od vrućine

Dalmacija se danas pržila na temperaturama višim od 30 stupnjeva Celzijevih, pa ne čudi što su se mnogi odlučili rashladiti kupanjem. More je bilo prepuno kupača svih generacija, dok su plažom dominirali ručnici, ležaljke, suncobrani i rekviziti za igru u vodi.

Djeca su uživala u plićaku, odrasli u kupanju i sunčanju, a prizori s Rezališta najbolje potvrđuju da je ljetna sezona u punom zamahu.

Plaža puna od kopna do mora

Gotovo svaki dio obale bio je zauzet, a gužva se nastavila i u moru. Turisti i domaći uživali su u pravom ljetnom danu, unatoč visokim temperaturama i snažnom suncu.