Ova Poljakinja se zaljubila se u Dalmaciju, a onda na Čiovo smjestila mračnu priču

Poljska književnica Michalina Remisz, koja već godinama živi u Hrvatskoj, radnju svojega kriminalističkog romana "Otok" smjestila je na Čiovo i područje Trogira. Roman, koji je najprije objavljen na poljskom jeziku, sada je dobio i svoje izdanje u obliku audioknjige.
Priča spaja kriminalističku istragu, obiteljsku tajnu, složene međuljudske odnose i prepoznatljivu atmosferu dalmatinskih mjesta. Posebnu ulogu u romanu imaju krajolici Čiova i okolice Trogira, koji nisu samo kulisa, nego važan dio napete priče.
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Roman nastao iz ljubavi prema Dalmaciji
Autorica dolazi iz Gornje Šleske, no svoj je drugi dom pronašla upravo u Hrvatskoj. Inspiraciju za "Otok" pronašla je u dalmatinskim krajolicima, lokalnom načinu života i mjestima koja posjetiteljima ostaju u sjećanju dugo nakon odlaska.
Remisz svakodnevicu u Dalmaciji približava i poljskoj publici putem društvenih mreža, prvenstveno Instagrama i TikToka. Ondje predstavlja hrvatsku kulturu, manje poznata lokalna mjesta, život uz Jadransko more i posebnosti dalmatinskog podneblja.
@michalinaremisz Jesteś w Chorwacji i masz dość plaży? Mało prawdopodobne 😅 ale jeśli chcesz spróbować czegoś innego, to fajną alternatywą jest czas spędzony nad rzeką. Atmosfera nad Cetiną jest przyjemna i o wiele luźniejsza, niż plażowanie w ścisku. #polecajka #chorwacja #wakacjewchorwacji #rzeka #cetina ♬ oryginalny dźwięk - Michalina Remisz
Napetost bez eksplicitnih prizora nasilja
Michalina Remisz autorica je kriminalističkih romana i psiholoških trilera, no u svojim se djelima ne oslanja na eksplicitne prizore nasilja.
Napetost gradi kroz atmosferu, emocije, skrivene tajne te složene obiteljske i međuljudske odnose. Upravo takav pristup obilježava i "Otok", u kojem se idilični dalmatinski krajolik postupno pretvara u pozornicu kriminalističke istrage i otkrivanja tajni iz prošlosti.
@michalinaremisz Chorwacja, lato i zagadka, która nie da ci spać! #polkawchorwacji #dc #otokciovo #ciovo #booktok #kryminał #premiera #powieśćkryminalna #premieraksiążki #chorwacja #bookstagrampl ♬ Pięknie płyniesz - Dawid Podsiadło
"Otok" dostupan i kao audioknjiga
Roman je u srpnju postao dostupan kao audioknjiga na platformi Audioteka, dok bi se od kolovoza trebao pojaviti i kod ostalih distributera digitalnih knjiga.
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Iako "Otok" zasad nije preveden na hrvatski jezik, autorica se nada da će roman u budućnosti pronaći put i do domaćih čitatelja, osobito ljubitelja kriminalističkih priča smještenih među otočne krajolike, kamene ulice, obiteljske tajne i napetu dalmatinsku atmosferu.