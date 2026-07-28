Ova Poljakinja se zaljubila se u Dalmaciju, a onda na Čiovo smjestila mračnu priču

Poljska književnica Michalina Remisz, koja već godinama živi u Hrvatskoj, radnju svojega kriminalističkog romana "Otok" smjestila je na Čiovo i područje Trogira. Roman, koji je najprije objavljen na poljskom jeziku, sada je dobio i svoje izdanje u obliku audioknjige.

Priča spaja kriminalističku istragu, obiteljsku tajnu, složene međuljudske odnose i prepoznatljivu atmosferu dalmatinskih mjesta. Posebnu ulogu u romanu imaju krajolici Čiova i okolice Trogira, koji nisu samo kulisa, nego važan dio napete priče.

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Roman nastao iz ljubavi prema Dalmaciji

Autorica dolazi iz Gornje Šleske, no svoj je drugi dom pronašla upravo u Hrvatskoj. Inspiraciju za "Otok" pronašla je u dalmatinskim krajolicima, lokalnom načinu života i mjestima koja posjetiteljima ostaju u sjećanju dugo nakon odlaska.

Remisz svakodnevicu u Dalmaciji približava i poljskoj publici putem društvenih mreža, prvenstveno Instagrama i TikToka. Ondje predstavlja hrvatsku kulturu, manje poznata lokalna mjesta, život uz Jadransko more i posebnosti dalmatinskog podneblja.

Napetost bez eksplicitnih prizora nasilja

Michalina Remisz autorica je kriminalističkih romana i psiholoških trilera, no u svojim se djelima ne oslanja na eksplicitne prizore nasilja.

Napetost gradi kroz atmosferu, emocije, skrivene tajne te složene obiteljske i međuljudske odnose. Upravo takav pristup obilježava i "Otok", u kojem se idilični dalmatinski krajolik postupno pretvara u pozornicu kriminalističke istrage i otkrivanja tajni iz prošlosti.

"Otok" dostupan i kao audioknjiga

Roman je u srpnju postao dostupan kao audioknjiga na platformi Audioteka, dok bi se od kolovoza trebao pojaviti i kod ostalih distributera digitalnih knjiga.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Michalina Remisz (@michalinaremisz)

Iako "Otok" zasad nije preveden na hrvatski jezik, autorica se nada da će roman u budućnosti pronaći put i do domaćih čitatelja, osobito ljubitelja kriminalističkih priča smještenih među otočne krajolike, kamene ulice, obiteljske tajne i napetu dalmatinsku atmosferu.