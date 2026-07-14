Ova pjevačica izaziva pažnju! Festivali je nagrađuju kao debitanta, a od publike je dobila pečat Lolite

Nakon što je na CMC festivalu u Vodicama privukla pozornost atraktivnom izvedbom pop-rock balade "Bježiš od mene", pjesme koja iz dana u dan bilježi sve veći broj pregleda na YouTubeu, mlada pjevačica Emma Mašala ponovno je uspjela postati tema razgovora. Ovoga puta razlog nije glazba, već niz izazovnih ljetnih fotografija snimljenih na atraktivnim zagrebačkim lokacijama koje su u rekordnom roku izazvale brojne reakcije na društvenim mrežama.

Mnogi su odmah primijetili nevjerojatnu sličnost između atraktivne plavuše i jedne od najljepših mladih holivudskih zvijezda i kćeri glumačke legende Johnnyja Deppa, Lily-Rose Depp. Osim toga, mladim i talentiranim ljepoticama još je jedna stvar zajednička - obje neumorno rade na svojoj promociji, a Emma svakim novim pojavljivanjem privlači sve više pogleda i pažnje.

Osim što ulaže u glazbu, nastupe i videospotove, veliku pažnju posvećuje i svom izgledu, što potvrđuju i najnovije fotografije koje su dodatno podgrijale interes javnosti. Jer, Ema nije samo pjevačica koja velikim koracima korača naprijed, ona je i talentirana glumica koja sustavno leti na relaciji Zagreb - Los Angeles kako bi pokušala ostvariti i svoj 'američki san'.

A na nedavnom CMC festivalu "hrvatska Lolita", kako joj od milja tepaju sve brojniji obožavatelji, isključivo u pozitivnom kontekstu, baš ništa nije prepustila slučaju. Za nastup se pripremala s cijelim plesnim timom pod vodstvom Diega Siqueire, jednog od najtraženijih koreografa u regiji, a atraktivna koreografija bila je jedan od najzapaženijih detalja njezina predstavljanja publici. Nije skrivala ni ambicije - prije izlaska na pozornicu Emma je poručila kako želi ostaviti dojam koji će publika dugo pamtiti.

Iako joj je taj prvi nastup bio velika čast i važan iskorak u karijeri, već se isplatio jer je Emma kao debitant osvojila nagradu hrvatskih radijskih urednika za najbolju pjesmu.

Zato i neumorno dalje priprema nove pjesme i videospotove kojima planira dodatni proboj na domaćoj glazbenoj sceni.

Jedno je sigurno: Emma Mašala tek je zakoračila na domaću scenu, ali već sada pokazuje da vrlo dobro zna kako privući pažnju. A ovo je tek početak!