Ova "pila" na splitskoj Zapadnoj obali mamila je poglede: Do stotke za 2,5 sekunde, cijena mu je bila gotovo pola milijuna eura

Splitska Zapadna obala navikla je tijekom ljeta na luksuzne automobile, jahte i goste iz svih dijelova svijeta, ali pojedini primjerci ipak uspiju zaustaviti poglede gotovo svakog prolaznika.

Upravo se to dogodilo u srijedu navečer kada je uz cestu na Zapadnoj obali parkiran upečatljivi žuti Ferrari s crnim detaljima i britanskim registracijskim oznakama.

Fotografije koje smo snimili pokazuju automobil koji je teško previdjeti čak i u prometnom Splitu – vrlo niska silueta, golemi usisnici zraka, crni aerodinamički elementi i prepoznatljivi Ferrarijev propeti konjić.

Po svemu sudeći – Ferrari SF90 Spider

Prema dizajnu prednjeg i stražnjeg dijela, bočnim usisnicima i konstrukciji krova, riječ je o Ferrariju SF90 Spider, jednom od tehnološki najnaprednijih modela koje je tvornica iz Maranella proizvela.

SF90 Spider nije samo klasični superautomobil s velikim benzinskim motorom. Riječ je o plug-in hibridu koji kombinira 4-litreni twin-turbo V8 i tri elektromotora.

Rezultat je ukupno nevjerojatnih 1000 konjskih snaga. Ferrari službeno navodi ubrzanje od 0 do 100 km/h za samo 2,5 sekunde, do 200 km/h stiže za 7 sekundi, a najveća brzina iznosi čak 340 km/h.

Drugim riječima, automobil koji je u srijedu mirno stajao uz splitski pločnik sposoban je do autocestovne brzine doći za vrijeme potrebno prosječnom vozaču da prebaci iz prve u drugu brzinu.

Može voziti i samo na struju

Posebnost SF90 Spidera je činjenica da se kratke udaljenosti može kretati potpuno električno. Ferrari navodi električni doseg do približno 25 kilometara.

Istodobno je riječ o Spideru s tvrdim sklopivim krovom. Mehanizam može otvoriti ili zatvoriti krov za svega 14 sekundi, i to dok se automobil kreće.

To znači da je riječ o automobilu koji u jednom trenutku može gotovo nečujno prolaziti gradom na električni pogon, a nekoliko trenutaka poslije na raspolaganju imati snagu od 1000 KS.

Crne pruge otkrivaju još sportskiji karakter?

Na automobilu fotografiranom u Splitu posebno se ističu crne uzdužne pruge, kao i brojni tamni aerodinamički detalji.

SF90 Spider nudio se i u ekstremnijoj konfiguraciji Assetto Fiorano, koja donosi elemente od ugljičnih vlakana i titana, posebne Multimatic amortizere, karbonski stražnji spojler i druge zahvate usmjerene prema vožnji na stazi. Za tu je verziju bila dostupna i posebna dvobojna grafika.

Ipak, samo na temelju fotografija ne možemo sa sigurnošću tvrditi da je splitski primjerak opremljen kompletnim paketom Assetto Fiorano jer su Ferrarijevim kupcima dostupne brojne mogućnosti individualizacije.

Cijena? Početna je bila 473.000 eura

Ni cijena nije mnogo manje spektakularna od tehničkih podataka.

Kada je SF90 Spider predstavljen, početna cijena na talijanskom tržištu iznosila je oko 473.000 eura, i to prije brojnih mogućih dodataka i personalizacije.

Kod Ferrarija takvi dodaci mogu značajno povećati konačnu cijenu automobila.

Tko je vlasnik žutog primjerka koji je stigao u Split i kojim je povodom automobil na Zapadnoj obali, zasad nam nije poznato.

Ali jedno je bilo prilično jasno: između uobičajenih automobila parkiranih uz jednu od najpoznatijih splitskih šetnica, žuti Ferrari SF90 Spider nije imao problema privući pažnju.