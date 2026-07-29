Ova pića bi svi trebali izbjegavati tijekom toplinskog vala

Visoke temperature ponovno su zahvatile i većinu hrvatskih gradova, a vrhunac toplinskog vala tek se očekuje. Tijekom velikih vrućina većina ljudi nastoji se rashladiti hladnim pićima, no dva vrlo česta izbora zapravo mogu dodatno otežati podnošenje sparine i povećati rizik od dehidracije.

Naime, tijekom velikih vrućina i toplinskih valova tijelo ulaže dodatni napor kako bi održalo normalnu tjelesnu temperaturu, zbog čega je kvalitetan san često lošiji nego inače. Određena pića taj problem mogu dodatno pogoršati.

Kofein i alkohol nisu najbolji izbor tijekom velikih vrućina

Zato se savjetuje da se tijekom toplinskih valova ograniči konzumacija alkohola i napitaka koji sadrže kofein. Alkohol se često povezuje s ljetnim druženjima i boravkom na otvorenom, no preporučuje se ograničiti njegovu konzumaciju, osobito u večernjim satima, jer narušava kvalitetu sna.

Osim alkohola, oprez se preporučuje i s kavom, energetskim pićima te drugim napitcima koji sadrže kofein. Kofein djeluje kao diuretik, što može potaknuti pojačani gubitak tekućine iz organizma. Posljedica može biti veći rizik od dehidracije, ali i otežano hlađenje tijela tijekom visokih temperatura.

To ne znači da tijekom vrućina morate potpuno izbaciti kavu ili povremeno piće, no važno je voditi računa o količini i pritom redovito nadoknađivati izgubljenu tekućinu. Najbolji izbor i dalje je obična voda, a korisni mogu biti i nezaslađeni napitci te hrana s visokim udjelom vode, poput lubenice, dinje ili krastavaca, piše Index.