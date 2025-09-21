Ova općina u blizini Splita iznajmljivačima će sufinancirati račune za smeće

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća općine Baška Voda donesena je pomalo neuobičajena odluka – Općina će sufinancirati račune za odvoz otpada iznajmljivačima.

Računi ispostavljeni za rujan bit će umanjeni za 25 posto, a za tu svrhu izdvojeno je ukupno 107 tisuća eura iz proračuna.

Iz Općine objašnjavaju da se u jeku turističke sezone visoki troškovi nisu mogli smanjiti drugačije jer bi izmjena cjenika zahtijevala dužu proceduru.

– Sufinanciramo prikupljanje miješanog komunalnog otpada za rujan kako bismo iznajmljivačima smanjili račune. Cilj je uredna usluga po razumnom trošku; postupci nabave su u tijeku, a napredak i pokazatelje redovito ćemo objavljivati – poručili su iz Općine Baška Voda.

Za listopad se računi više neće obračunavati po ljetnoj tarifi, a do sljedeće sezone, najavljuju iz Općine, planira se usklađivanje cjenika.