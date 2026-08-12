Ova namirnica mogla bi smanjiti masnoću u jetri čak i bez mršavljenja

Nova znanstvena studija pokazala je da bi svakodnevna konzumacija rajčica mogla pomoći u smanjenju nakupljanja masti u jetri kod osoba s metaboličkom disfunkcijom povezanom sa steatotičnom bolešću jetre (MASLD).

Riječ je o najčešćoj kroničnoj bolesti jetre na svijetu, povezanoj s pretilošću, inzulinskom rezistencijom i povećanim kardiometaboličkim rizikom.

Mediteranska prehrana već se preporučuje osobama s MASLD-om, a novo istraživanje objavljeno u časopisu "Nutrients" posebno se bavilo mogućim učinkom rajčica. Rezultati sugeriraju da bi njihova svakodnevna konzumacija mogla pomoći u smanjenju masnoće u jetri čak i bez gubitka kilograma, piše EatingWell.

Svaki dan jeli rajčice i umak od rajčice

U istraživanju provedenom u Italiji sudjelovalo je 79 odraslih osoba u dobi od 18 do 65 godina s dijagnozom MASLD-a i indeksom tjelesne mase (BMI) do 30.

Sudionici su nasumično podijeljeni u dvije skupine. Prva je tijekom šest tjedana svakodnevno jela 200 grama svježih rajčica, što odgovara otprilike jednoj velikoj ili dvjema srednjim rajčicama, te 50 grama umaka od rajčice. Druga je skupina tijekom istog razdoblja izbjegavala rajčice.

Svi su dobili jednake prehrambene smjernice i nisu trebali mijenjati uobičajene životne navike ni razinu tjelesne aktivnosti.

Znanstvenici su prije i nakon šest tjedana pratili količinu masti u jetri, sastav tijela, jetrene enzime, šećer i masnoće u krvi te pokazatelje upale.

Masnoća u jetri smanjila se i bez mršavljenja

U obje skupine zabilježeno je smanjenje CAP vrijednosti, pokazatelja količine masti u jetri, no pad je bio znatno veći kod osoba koje su svakodnevno konzumirale rajčice.

U toj je skupini medijan smanjenja iznosio 35 dB/m, u usporedbi s 18 dB/m kod sudionika koji nisu jeli rajčice.

Posebno je zanimljivo što se količina masti u jetri smanjila bez značajnih promjena tjelesne težine, BMI-ja, opsega struka ili udjela tjelesne masti.

Istodobno, na kraju istraživanja nisu zabilježene značajne razlike između skupina u jetrenim enzimima, šećeru i masnoćama u krvi te pokazateljima upale.

Rezultati tako upućuju na moguću povezanost svakodnevne konzumacije rajčica sa smanjenjem masnoće u jetri neovisno o mršavljenju.

Zašto bi rajčice mogle imati takav učinak?

Rajčice su bogate likopenom, antioksidansom koji se istražuje zbog mogućeg utjecaja na smanjenje oksidativnog stresa i nakupljanje masti u jetri. Ipak, ovo istraživanje nije dokazalo da je upravo likopen odgovoran za zabilježeni učinak.

Količina rajčica korištena u istraživanju pritom nije bila velika – oko jedne velike rajčice i 50 grama umaka od rajčice dnevno.

Autori ipak upozoravaju da rezultate treba tumačiti oprezno. Istraživanje je obuhvatilo samo 79 osoba, provedeno je u jednom centru i trajalo je šest tjedana. Uključene su samo osobe s BMI-jem do 30, pa se nalazi ne mogu automatski primijeniti na osobe s pretilošću.

Zasad također nije poznato zadržava li se učinak dugoročno niti dovodi li smanjenje masnoće u jetri do važnijih zdravstvenih koristi.

Rezultati stoga ne znače da rajčice mogu liječiti MASLD ili zamijeniti druge promjene životnih navika i terapiju. Mediteranska prehrana i dalje je jedan od preporučenih obrazaca prehrane za osobe s MASLD-om, a rajčice su tek jedna od namirnica koje se u takav način prehrane lako uklapaju.