OVA MLADA VATROGASKINJA SA SAMO 20 GODINA DOBILA VRIJEDNO PRIZNANJE Djeluje u DVD-u Split, a svoju prvu intervenciju opisuje kao burnu i žestoku, ovo je njena priča

U subotu 23. prosinca podijelile su se nagrade za najuspješnije dobrovoljne vatrogasce na području Splita.

Podsjećamo, na splitskom području djeluju tri dobrovoljna vatrogasna društva, DVD Split, DVD Žrnovnica te DVD Slatina. Svake godine zapovjednik svakog društva odabire jednog vatrogasca koji se iskazao svojim radom tijekom godine. Ove godine za ovu vrijednu nagradu su izabrani Ela Crljen iz DVD Split, Ivica Aljinović iz DVD Žrnovnica te Vjekoslav Radun iz DVD Slatine.

Da bi im odali priznanje koje zaslužuju, predstavljamo sva tri pobjednika.

Prva je Ela Crljen iz DVD Split. Ova mlada vatrogaskinja ima svega 20 godina, a ovaj posao joj je u obitelji već tri generacije. Osim što se ona bavi ovim vrijednim zanimanjem, njeni roditelji su vatrogasci kao i njena sestra, a i baka i djed s majčine strane.

"Ja sam Ela Crljen iz DVD-a Split. Imam 20 godina, učlanjena sam u DVD od svoje sedme godine. U DVD-u sam na račun mame i tate. Tata mi je zapovjednik DVD-a od 2000. godine, mama mi je dozapovjednik. Sestra mi je također u DVD-u starija i dida i baba sa mamine strane su bili u DVD-u 'Mladost' vatrogasci. Tako da praktički neizbježno", kazala je Ela.

Ne bavi se profesionalno ovim poslom, ali dobrovoljno sudjeluje od svoje 18 godine kada je stekla uvjete za prvu intervenciju. Prva intervencija joj je bila uzbudljiva, zanimljiva i nešto novo, a kako sama kaže, to je neki poseban osjećaj.

"Iako se time ne bavim profesionalno, ne znam hoću li se ikad bavit profesionalno, ali jednostavno radila sam dvije sezone kad sam navršila 18 godina kada sam stekla uvjete za ić na intervenciju. Odradila sam dvije sezone i to je jednostavno neki osjećaj koji netko tko to nije prošao ne može opisat. Kao što je on rekao to je posao ali kad kreneš, kad čuješ taj mobitel da zazvoni, noge i ruke ti se odjeku, to je neki poseban osjećaj", rekla je prisjećajući se vsojih početaka.

Sada je dobila nagradu za najboljeg dobrovoljnog vatrogasca DVD-a Split. Ovo priznanje simbol je upornosti, volje i nesebičnog truda mlade žene koja je sa samo 20 godina dobila ovu nagradu.

Važna je koordinacija i timski rad

Kaže kako je već uhvatila ritam oblačenja i pripeme za intervenciju. Naglasila je i važnost poznavanja kolega s kojima radi u smjeni, jer međusobna koordinacija i sami uspjeh intervencije ovisi o međusobnom poštovanju i razumijevanju. Nikada nije imala probleme zbog toga što je žena koja je i vatrogasac te za svoje kolege ima samo riječi hvale.

"Zapravo je najgore kad zazvoni mobitel i onda čekaš jer može bit mačka na stablu, a može bit i nešto drugo. Onda kad kreneš uhvatiš neki ritam pogotovo ako si već duže vrijeme sa nekim u smjeni, već se znate i samo kreneš i u roku jedne minute si već obučen i u kamionu i krećeš i nemaš što nego čekaš da vidiš što ćete snać. Za sada stvarno imam sve pozitivne reakcije i na kolege svoje i iz drugih DVD-ova nisam nikad imala nikakvih problema. Nadam se da će tako ostat. Također i moja sestra koja je prošla puno više nego ja, stvarno nikad s nikim nije imala problema. Super odrađuje svoj posao. To muškarci-žene već sad pada u zaborav", naglasila je.

"Mislim da se žene više respektira nego prije"

Smatra da je svijet već došao u fazu kada se vatrogastvom bavi dosta žena i više ih se poštuje. Vidi ravnopravnost i kolegijalnost te je pronašla svoje mjesto.

"U globalu mislim da ima puno više žena i da se žene više respektira nego što je to bilo prije. Da ih se više cijeni i normalno one su tu da se dokazuju da mogu",

Ženama se na terenu više nudi pomoć, što je meni super jer ti uvijek možeš reć 'hvala, ne treba' ili 'treba'. Tako da stvarno nikad nisam imala nikakvih problema i zahvaljujem im svima što nude pomoć i na toj lijepoj suradnji", kazala je Ela.

Prisjetila se i svoje prve intervencija kada je u splitskom parku Đardin sudjelovala na pilanju stabla. Opisala ju je jednom riječi 'Burno' te kaže kako je to bilo njeno vatreno krštenje. Nikada se nije našla u ekstremnoj situaciji tj. opasnosti koja je po njenom opisu 'apokaliptična'. Sebe je opisala kao preventivca tj. osobu koju nikad nije zatekao neki strašan događaj te da su se sve intervencije na kojima je sudjelovala brzo i uspješno odradile.

"Prva intervencija mi je bila u Đardinu kad smo pilali stablo. Ta intervencija je bila burna i žestoka, baš me prekrstila što bi se reklo. Nije mi se potrefilo da sam se našla baš u nekoj ekstremnoj situaciji. Ja sam pravi preventivac, ja kad sam god bila nije me nikakva apokalipsa potrefila. Bila sam na par požara, na par ovih po gradu, Mertojak, Kampu, te standardne lokacije. Bila sam na Kampusu kad je gorila trava, na križanju Velebitske i Poljičke na požaru. Puno tih mačaka i životinja, toga ima puno više. Tako da od svega po malo, ali nije me stvarno nikad zadesilo, ali za sve postoji prvi put", rekla je kroz smijeh spremna na sve što je dalje čeka u ovom vrijednom poslu.