Ova kamera kažnjava svakih šest minuta: U godinu dana vozačima naplatila gotovo 19 milijuna eura

Kamera koja je registrirala najviše prekršaja nalazi se na autocesti A-7 u blizini grada Valencije u Španjolskoj, a 2025. godine snimila je 90.766 s previsokom brzinom. To znači da kažnjava vozače svakih šest minuta, što je španjolskoj državi donijelo čak 18,9 milijuna eura, izvještava El Independiente, a prenosi HAK Revija.

Autocesta A-7 jedna je od najvažnijih cesta uz obalu Španjolske, gdje obično možete voziti brzinom od 120 km/h. Međutim, na jednom dijelu, ograničenje je 100 km/h. Mnogi vozači ne reagiraju na vrijeme i pokraj kamere prolaze s povećanom brzinom.

Tkođer, kamera je bila isključena nekoliko mjeseci. Kada je ponovno aktivirana, mnogi su se navikli na to da se dionica ne nadgleda. Španjolska prometna uprava kažu da je kamera na opasnom mjestu kako bi usporila i spasila živote, a ne zbog skupljanja novca. Prebrza vožnja u Španjolskoj može vas koštati od 100 do 600 eura, a možete izgubiti i bodove na vozačkoj dozvoli.