OVA DVA DANA NAD HRVATSKOM RIJETKO VIĐEN SCENARIJ Ogromne razlike u samo nekoliko kilometara: Rekordna toplina, pa totalni obrat

Početak aktualnog tjedna donio je snijeg dijelu Dalmacije, a u dijelovima splitskog zaleđu palo je desetak centimetara snijega. Nakon ranog snijega uslijedilo je zatopljenje koje kulminira ovih dana. Upravo je danas počela klimatološka zima koja je popraćena iznimno visokom temperaturama zraka u dijelu zemlje.

Postoji umjerena mogućnost da će u dijelovima Slavonije i Dalmacije u petak i subotu biti izmjerena najviša temperatura zraka u prosincu od početka službenih meteoroloških mjerenja. Naime, ispred jake ciklone nad sjevernom Italijom nad naše područje će pritjecati iznimno topla zračna masa sa sjevera Afrike. U isto vrijeme, hladna zračna masa dopire do središnje Hrvatske, pa se tamo u svega nekoliko desetaka kilometara događaju rijetko viđene temperaturne razlike.

O tome koliko je zatoplilo izvrsno se vidi na sljedećoj karti. Na njoj se vidi temperaturna razlika u Hrvatskoj protekle noći u odnosu na stanje prije 24 sata. U dijelovima Dalmatinske zagore temperature su više za 16 stupnjeva u odnosu na isti termin prije 24 sata.

Petak i subotu u Dalmaciji će obilježiti promjenjivo vrijeme, povremeno uz kišu, iako će veći dio spomenutog razdoblja biti suh. Puhat će jako jugo s vrlo jakim, a u subotu ujutro i olujnim udarima. Jugo će u subotu popodne okretati na lebić, a u nedjelju na buru koja na većem dijelu obale, osim u Podvelebitskom kanalu, neće biti jaka. Dok će petak i subota biti iznimno topli, u nedjelju će zahladiti.

Danas će biti promjenjivo oblačno uz više sunčanih razdoblja u drugom dijelu dana. Ujutro je moguća slaba kiša. Puhat će umjereno do jako jugo s vrlo jakim udarima. Od jutra natprosječno toplo, većinom od 14 do 19°C. Danju će biti od 15 do čak 21°C.

Subota donosi promjenjivo vrijeme uz izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. Prolazna kiša, ponegdje i pljuskovi s grmljavinom, izgledniji su u drugom dijelu dana. Ujutro će puhati jako jugo, ponegdje na moru s olujnim udarima. Jugo će popodne okretati na jak lebić koji će imati olujne udare. Vjetar će navečer okretati na pulenat i tramontanu. Na moru je moguća pojava ciklonalne plime. Danju vrlo toplo za dio godine, ponegdje moguće i rekordno toplo. Navečer početak pada temperature zraka.

U nedjelju još u početku promjenjivo oblačno, još je uglavnom na jugu moguće vrlo malo kiše, a na krajnjem sjeveru Dalmacije i susnježice. Veći dio dana bit će suho i djelomično sunčano. Puhat će umjerena tramontana i bura i bit će osjetno hladnije u odnosu na subotu.