Ova država bilježi najgoru epidemiju ospica u 35 godina: Procijepljenost ponegdje pala na samo 20 posto

Sjedinjene Američke Države zabilježile su najveći broj slučajeva ospica u posljednjih 35 godina, pokazuju novi podaci američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

U SAD-u je tijekom prvih sedam mjeseci 2026. potvrđeno 2.318 slučajeva ospica, čime je već premašen prošlogodišnji broj od 2.289 slučajeva. Prošle godine od posljedica bolesti umrlo je dvoje necijepljene djece.

Broj oboljelih raste u vrijeme kada je u SAD-u posljednjih godina sve izraženije nepovjerenje prema cjepivima, što je dovelo do pada procijepljenosti stanovništva, piše BBC.

Stručno povjerenstvo trebalo bi u studenome odlučiti hoće li SAD izgubiti status zemlje u kojoj su ospice iskorijenjene. Kanada je taj status izgubila prošle godine.

Zemlja gubi status eliminacije ospica ako se prijenos istog soja virusa neprekidno bilježi godinu dana ili dulje.

U SAD-u je tijekom posljednjih 18 mjeseci zabilježeno više slučajeva ospica nego u ukupno 25 godina koje su tome prethodile.

Virus ospica, prepoznatljiv po karakterističnom crvenom, mrljastom osipu, prije razvoja cjepiva svake je godine inficirao milijune djece. Riječ je o iznimno zaraznom virusu koji može biti smrtonosan, a kod dijela oboljelih može izazvati dugotrajne komplikacije, uključujući encefalitis i takozvanu imunološku amneziju. Ona na neki način „poništava“ stečenu obranu imunološkog sustava, ostavljajući ga sa znatno slabijom sposobnošću odgovora na nove infekcije.

Prošle godine u epidemiji među pripadnicima menonitske zajednice u Teksasu umrlo je dvoje necijepljene djece, kao i jedna necijepljena odrasla osoba u susjednoj saveznoj državi Novi Meksiko.

Tijekom posljednjih mjesec dana nove epidemije ospica zabilježene su u Virginiji i Pennsylvaniji, dok se savezna država Utah i dalje bori sa skupinom povezanih slučajeva zaraze koja se počela širiti prošle godine.

Slučajevi ospica dosad su potvrđeni u 45 američkih saveznih država.

Američki ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr. našao se na meti kritika stručnjaka za javno zdravstvo, koji tvrde da su njegove izjave i promjene američke politike cijepljenja otežale napore za zaustavljanje epidemija.

Kennedy, poznat po skepticizmu prema cjepivima, slao je proturječne poruke o cjepivu protiv ospica, zaušnjaka i rubeole, poznatom kao MMR cjepivo, čija je sigurnost i učinkovitost znanstveno potvrđena.

Američke zdravstvene vlasti preporučuju da djeca između prve i šeste godine prime dvije doze cjepiva. Takav raspored cijepljenja pruža približno 97-postotnu zaštitu od bolesti.

Kennedy je izjavio da je MMR cjepivo „najučinkovitiji način sprječavanja širenja ospica“, ali je istodobno promovirao i metode liječenja čija učinkovitost nije dokazana.

Početkom godine pred članovima Kongresa rekao je da je nekoliko zemalja u posljednje vrijeme izgubilo status eliminacije ospica te je branio odgovor američkih vlasti, piše BBC.

„Cijeli je svijet imao najgoru godinu po broju ospica“, rekao je.

Ranije ove godine savezni sudac zaustavio je američku vladu u provedbi niza opsežnih promjena programa cijepljenja djece uvedenih pod Kennedyjevim vodstvom. Među njima je bilo i smanjenje broja preporučenih cjepiva za djecu sa 17 na 11.

Za postizanje kolektivnog imuniteta, kojim se ograničava širenje ospica i štite osobe koje nisu cijepljene, potrebno je cijepiti oko 95 posto stanovništva. Međutim, u pojedinim područjima stopa procijepljenosti pala je znatno ispod te razine.

Tijekom prošlogodišnje epidemije među ruskim i ukrajinskim doseljenicima u Spartanburgu u Južnoj Karolini, pojedine škole unutar te zajednice imale su stopu procijepljenosti od svega 20 posto.